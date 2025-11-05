jpp財報／前三季EPS 9.16元、第3季獲利創新高 AI伺服器大單加持

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）5日公告簡式財報，今年前三季稅後純益4.67億元，年增17.9%，每股純益大賺9.16元，創歷史新高，並優於去年同期每股純益8.27元；其中，第3季每股純益4.55元，獲利幾乎快追平今年上半年獲利，成長主因來自AI伺服器機殼與機構件出貨暢旺，推升獲利表現向上。

jpp今年第3季營收15.29億元，季增81.3%，年增148.6%，稅後純益2.33億元，季增119.8%，年增9倍，單季每股純益4.55元，創掛牌以來單季歷史新高；累計前三季營收26億元，同創歷史新高。

jpp預計6日召開法說會，並由董事長鍾國松親自主持，屆時將進一步說明上季財報與未來營運展望。此外，jpp 10月營收3.86億元，月增15.6%、年增52.9%，單月營收連續6個月創歷史新高；累計前十月營收30.12億元，年增55.5%，同創歷史新高，業績表現火熱。

隨著AI伺服器應用滲透至各領域產業，AI運算及雲端存儲的基礎建設使得全球主要伺服器品牌客戶持續擴產，帶動高階鈑金結構件需求攀升，而jpp近年來積極布局高階AI伺服器產品線，涵蓋機櫃、伺服器機殼、電源供應器機構件及水冷分歧管與CDU冷卻模組等，成功切入多家全球級客戶專案。

據悉，jpp在AI資料中心的主要客戶為美系大廠亞馬遜，由於亞馬遜為鞏固其市場領先地位，今年以來不斷擴大AI資本支出，進而推升jpp業績展翅高飛，並促成產線滿載，成為營運火熱的關鍵動能。

展望明年營運，jpp看好AI伺服器產業仍將維持高成長趨勢，資料中心、雲端及企業伺服器升級需求將延續至次世代AI運算平台，而公司將持續強化水冷結構件與精密機構件產能，以支撐客戶長期擴產計畫。

