雄獅財報／前三季每股純益13.31元 創歷年新高

雄獅（2731）5日公布第3季財報，累計前三季稅後純益12.41億元，年增約76.5%；每股純益（EPS）13.31元，寫該公司上市以來新高。單季稅後純益4.47億元，年增約436.6%，季增21.6%，每股純益4.8元。

雄獅表示，第3季獲利再創高，除成本控制策略奏效外，也受惠暑期旺季帶動國際旅遊需求、「夏旅爆省祭」行銷活動，以及新增國定假日等三大利多因素，銷售動能更優於去年同期。各產品中，又以美加線、紐澳線及國外鐵道產品成長幅度最大。

雄獅也強調，雖第3季營收年減約7.5%，但若排除去年一次性郵輪包船收入的高基期影響，營收呈穩定成長，實質營運表現優於去年同期，顯示核心旅遊業務維持健康動能，市場需求回歸正向循環。

展望第4季，短線旅遊訂單成長動能顯著，尤其日本神戶包機及獨包立山飯店行程熱銷，加上賞楓及冬季溫泉旺季至，均推升需求。

長線旅遊部分，美加線受惠新增航點與機位擴充，票價回歸疫情前水準，團費略降帶動市場買氣；歐洲線雖受成本與匯率波動影響，但憑藉機位供給增加的議價優勢，可有效緩和團費上升趨勢，買氣維持暢旺。此外，年底也正值企業旅遊旺季，獎旅團紛紛出團，也有望進一步推升營收。

至於明年，恰逢春節連假長達9天、寒假亦延長9天，旅遊需求已顯現，整體市場熱絡，第1季訂單已看到，並瞄準7日開跑的ITF台北國際旅展，能再進一步推升銷售。雄獅表示，未來預期將有四大動能挹注：政府普發一萬元政策刺激消費、新增連假帶動國內外出遊需求、全新會員制度上線提升黏著度，及數位轉型推動線上銷售成長。