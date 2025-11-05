快訊

玉山金併三商壽躍升第5大上市金控 董事長黃男州說話了

收息族慘遭修理…不想繳更多健保補充保費 投資人可以這樣做

「確信美國支持的日子已不復返」紐時專欄作家籲台灣採「刺蝟」策略

雄獅財報／前三季每股純益13.31元 創歷年新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

雄獅（2731）5日公布第3季財報，累計前三季稅後純益12.41億元，年增約76.5%；每股純益（EPS）13.31元，寫該公司上市以來新高。單季稅後純益4.47億元，年增約436.6%，季增21.6%，每股純益4.8元。

雄獅表示，第3季獲利再創高，除成本控制策略奏效外，也受惠暑期旺季帶動國際旅遊需求、「夏旅爆省祭」行銷活動，以及新增國定假日等三大利多因素，銷售動能更優於去年同期。各產品中，又以美加線、紐澳線及國外鐵道產品成長幅度最大。

雄獅也強調，雖第3季營收年減約7.5%，但若排除去年一次性郵輪包船收入的高基期影響，營收呈穩定成長，實質營運表現優於去年同期，顯示核心旅遊業務維持健康動能，市場需求回歸正向循環。

展望第4季，短線旅遊訂單成長動能顯著，尤其日本神戶包機及獨包立山飯店行程熱銷，加上賞楓及冬季溫泉旺季至，均推升需求。

長線旅遊部分，美加線受惠新增航點與機位擴充，票價回歸疫情前水準，團費略降帶動市場買氣；歐洲線雖受成本與匯率波動影響，但憑藉機位供給增加的議價優勢，可有效緩和團費上升趨勢，買氣維持暢旺。此外，年底也正值企業旅遊旺季，獎旅團紛紛出團，也有望進一步推升營收。

至於明年，恰逢春節連假長達9天、寒假亦延長9天，旅遊需求已顯現，整體市場熱絡，第1季訂單已看到，並瞄準7日開跑的ITF台北國際旅展，能再進一步推升銷售。雄獅表示，未來預期將有四大動能挹注：政府普發一萬元政策刺激消費、新增連假帶動國內外出遊需求、全新會員制度上線提升黏著度，及數位轉型推動線上銷售成長。

雄獅 營收

延伸閱讀

2025台北ITF旅展｜普發1萬放大！雄獅推「璽品」打造最有味道的旅行，最高優惠15000 再享千元折扣碼

高鐵祭ITF優惠 買「高鐵假期」住宿、租車最低0元起

2026夏季航班開搶！ 台灣虎航飛日韓「799元起」 普發滿萬訂單送500元、再抽免費機票

雄獅旅展業績拚增雙位數

相關新聞

玉山金併購三商壽成定局 用0.2486股玉山金換1股三商壽

玉山金控（2884）併購三商美邦人壽案塵埃落定。玉山金今（5）日在證交所召開記者會，正式宣布確認併購案成局。稍早公司也通...

玉山金報喜！前十月自結賺293億創新高、年成長30% EPS 1.81元

玉山金控（2884）公布10月自結盈餘，單月稅後盈餘31.3億元，累計稅後盈餘293.3億元，創歷年同期獲利最高，較去年...

旅遊好旺 雄獅前三季EPS 13.31元創新高

雄獅旅行社公告年第三季財報，營收74.08億元，年減7.58%、季減5.60%，稅後淨利4.48億元，年增436.66%...

新唐第3季仍虧損 早盤股價一度大跌逾8%

微控制器廠新唐(4919)於4日公布第3季財報，仍處於虧損局面，5日早盤股價一度跌逾8%。

jpp 10月營收月增15% 台燿微增

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（4）日公告10月營收3.86億元，連續六個月創新高，月增15.6...

雄獅旅展業績拚增雙位數

全台最大觀光盛會「ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日於南港展覽館一館登場，雄獅旅遊（2731）今年以歷年最大展攤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。