藥華藥營收／10月年增53.58%、月增6.55% 單月再創新高

藥華藥（6446）5日公告10月合併營收14.04億元，月增6.55%，年增53.58%，單月營收再創新高；累計今年前十月合併營收121.57億元，年增60.23%。藥華藥表示，10月營收主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg），在美國及全球市場銷售持續成長。

藥華藥4日董事會也通過兩項投資案，一是以3,000萬美元（約新台幣9.2億元）購買上海鑌鐵生物科技資產，二是投入新台幣9.3億元入股臺灣生物醫藥製造股份有限公司（TBMC），兩項投資案都將透過自有資金或公司2023年發行海外存託憑證募集之資金，藥華藥將在6日法說會，說明公司在抗體藥物市場之外，在細胞治療及核酸藥物的新布局。

藥華藥也公告美國子公司董事會通過新任Barry Flannelly為獨立董事，他曾任國際藥廠Incyte Corporation的北美執行副總裁兼總經理，Incyte是藥華藥國際市場最主要的競爭同業。

針對公司的業績表現，藥華藥表示，美國與日本子公司銷售團隊擴編效益已開始顯現，並同步展開原發性血小板過多症（ET）市場布局，預期將為明年營運提供更強勁成長動能。

在新適應症進展上，ET藥證申請順利。繼中國大陸、台灣及日本完成送件後，藥華藥已於美國時間10月30日正式向美國FDA提交ET藥證申請，並爭取優先審查資格，若順利獲准，最快可於明年上半年取得美國ET藥證，為公司營運啟動第二成長引擎。

藥華藥美國子公司團隊在美國PV市場深耕多年，已累積完整的醫師網絡與商業化經驗。由於ET與真性紅血球增多症（PV）病患皆由血液腫瘤科醫師照護，Ropeg取得ET藥證後，美國ET患者將可即刻受惠。

根據流行病學盛行率推估，美國約有15萬名ET患者，目前主要治療藥物為愛治（HU）與安閣靈（ANA），但療效與耐受性有限，反映對創新治療選項的需求殷切。

為即將進入ET市場，藥華藥已提前展開美國的銷售、醫學、行銷及市場准入（Market Access）等全面部署，銷售團隊於今年陸續完成擴編及培訓，不僅持續深化PV市場覆蓋，也已就位支持ET藥證核准後的快速放量。

藥華藥表示，公司近期受到國內外機構法人高度關注，本月19日將參加Macquarie Taiwan Conference，並將於6日及13日分別出席兩場法說會，分享公司最新營運進展。