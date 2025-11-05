快訊

阿達自首閃兵30萬交保 將影響「夜市王」第2季？緯來、經紀人說話了

玉山金確定併三商壽？17：30召開重訊記者會

民進黨選對會拍板！蘇巧慧出戰新北 苗栗陳品安、雲林劉建國機會高

精誠財報／第3季EPS 2.07元 受惠雲端服務需求升溫、營收創同期新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

精誠資訊（6214）5日通過第3季財報，精誠114年前三季稅後純益為14.6億元，年減6.69%；114年前三季營收為325.97億元，年增15.19%，創同期新高，前三季每股純益（EPS）5.42元。而第3季稅後純益為5.63億元，季減11.42%，年增23.89％，單季自結每股純益（EPS） 2.07元。

精誠資訊表示，第3季營收貢獻主要受惠於企業雲端服務與AI轉型需求持續升溫、關鍵大客戶續約穩定推進，以及代理經銷與海外布局動能延續。企業導入雲服務需求持續攀升，帶動雲端授權與系統建置營收提升；同時，支付維運服務與品牌電商代運營業務表現亮眼，服務收入穩定成長。此外，大型企業海外設廠及公部門IT建置專案的推進，亦進一步挹注整體營運動能，帶動第3季整體營收穩健成長。

展望未來，精誠將持續以「AI平台化、軟體AI化」為發展主軸，讓AI應用實際落地，成為企業轉型的核心驅動力。同時，也將持續深化整合開發、維運與顧問諮詢的新型態軟體服務與資安等加值服務，優化產品與服務組合，並積極推進海外市場布局，以提升整體營運動能為目標。

營收 精誠

延伸閱讀

南電財報／第3季轉盈獲利逾7億元 前三季EPS 1.15元

中華資安財報／前三季EPS 8.52元 總經理強調需求與業績「扶搖向上」

旅遊好旺 雄獅前三季EPS 13.31元創新高

玉山金報喜！前十月自結賺293億創新高、年成長30% EPS 1.81元

相關新聞

玉山金報喜！前十月自結賺293億創新高、年成長30% EPS 1.81元

玉山金控（2884）公布10月自結盈餘，單月稅後盈餘31.3億元，累計稅後盈餘293.3億元，創歷年同期獲利最高，較去年...

旅遊好旺 雄獅前三季EPS 13.31元創新高

雄獅旅行社公告年第三季財報，營收74.08億元，年減7.58%、季減5.60%，稅後淨利4.48億元，年增436.66%...

新唐第3季仍虧損 早盤股價一度大跌逾8%

微控制器廠新唐(4919)於4日公布第3季財報，仍處於虧損局面，5日早盤股價一度跌逾8%。

jpp 10月營收月增15% 台燿微增

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）昨（4）日公告10月營收3.86億元，連續六個月創新高，月增15.6...

雄獅旅展業績拚增雙位數

全台最大觀光盛會「ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日於南港展覽館一館登場，雄獅旅遊（2731）今年以歷年最大展攤...

華友聯第3季 EPS 3.25元 持續推案

建商華友聯（1436）昨（4）日董事會通過，今年第3季單季稅後純益6億元，年減59%，每股純益3.25元；同時與子公華慶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。