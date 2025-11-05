精誠財報／第3季EPS 2.07元 受惠雲端服務需求升溫、營收創同期新高

精誠資訊（6214）5日通過第3季財報，精誠114年前三季稅後純益為14.6億元，年減6.69%；114年前三季營收為325.97億元，年增15.19%，創同期新高，前三季每股純益（EPS）5.42元。而第3季稅後純益為5.63億元，季減11.42%，年增23.89％，單季自結每股純益（EPS） 2.07元。

精誠資訊表示，第3季營收貢獻主要受惠於企業雲端服務與AI轉型需求持續升溫、關鍵大客戶續約穩定推進，以及代理經銷與海外布局動能延續。企業導入雲服務需求持續攀升，帶動雲端授權與系統建置營收提升；同時，支付維運服務與品牌電商代運營業務表現亮眼，服務收入穩定成長。此外，大型企業海外設廠及公部門IT建置專案的推進，亦進一步挹注整體營運動能，帶動第3季整體營收穩健成長。

展望未來，精誠將持續以「AI平台化、軟體AI化」為發展主軸，讓AI應用實際落地，成為企業轉型的核心驅動力。同時，也將持續深化整合開發、維運與顧問諮詢的新型態軟體服務與資安等加值服務，優化產品與服務組合，並積極推進海外市場布局，以提升整體營運動能為目標。