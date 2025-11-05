中華資安財報／前三季EPS 8.52元 總經理強調需求與業績「扶搖向上」

中華資安（7765）5日參加券商舉行法說會並公布第3季財報。中華資安總經理洪進揚表示，第3季營收與獲利創同期新高，整體獲利穩定成長。主要成長動能來自上網資安和資安專業服務，同步拓展海外市場，資安服務、資安商品銷售等需求仍強，從產業的態勢來看，市場環境驅動資安需求「扶搖向上」，海外部分也有新客戶，看好明年展望。

中華資安第3季營收為4.9億元，季增6%，年增6%；歸屬母公司淨利9,600萬元，季減1%，年增35.2%；每股純益2.51元。

中華資安今年前三季累計營收為14.69億元，年增11%；歸屬母公司淨利3.17億元，年增19.6%；每股純益8.52元；前三季營收獲利創歷史新高。

中華資安今年9月8日由興櫃轉上市，掛牌參考價238元，上市當天狂飆至盤中高點343.5元，但5日收盤價278元，下跌2元，自高點下跌近兩成，且獲利與營收季季下降。洪進揚表示，公司基本面不變，業務與需求都是「扶搖直上」，但股市資金被AI吸引，大量轉往AI概念股，對公司業務難免有影響。而獲利營收看似季減，主要是產業特性，許多專案在年底結案進帳，或是到隔年1、2月入帳，形成「微笑曲線」，就是第1、4季營收獲利好，相較2、3季就較為下滑。