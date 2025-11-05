新光鋼財報／第3季EPS 0.6元 同業普遍虧損下仍獲利

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

新光鋼（2031）第3季合併營業收入38.2億元，稅後純益1.96億元，單季基本每股稅後純益0.6元。

法人指出，鋼鐵產業陷入深度低迷，在同業普遍面臨虧損的情況下，新光鋼的公司治理到位，第3季不但仍可創造獲利，且與去年同期相比增長幅度擴大，展現超強韌性。

新光鋼總經理曾明山總經理表示，第3季度的業務得益於內需剛性經濟建設所帶來的訂單動能延續，展望第4季度及未來，新光鋼將跟進政府推動「安全高效AI國家基礎設施」建設，預期鋼鐵等原物料的剛性需求將持續支撐營運成長，有信心持續優化生產效率，並穩健提升獲利能力。

根據公告，新光鋼今年第3季合併營業收入38.2億元，單季毛利率8.7%，營業利益率為5.2%，淨利率5.2%，稅後純益1.96億元，基本每股盈餘（EPS）0.6元；第3季度業績成長主要受惠於國內剛性經濟建設，帶動的內需市場動能延續。

但第3季度與第2季度相比，營收減少17%，稅後純益衰退81%。

新光鋼累計今年前3季合併營收134.6億元，稅後純益8.9億元，每股稅後純益（EPS）2.67元。與去年同期相比，營收成長28%，毛利成長30%，稅後淨利及每股盈餘均減少44%。

