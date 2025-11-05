旅遊好旺 雄獅前三季EPS 13.31元創新高

雄獅旅行社公告年第三季財報，營收74.08億元，年減7.58%、季減5.60%，稅後淨利4.48億元，年增436.66%，第三季單季EPS為4.80元。累計前三季營收224.01億元，年增3.94%，稅後淨利12.42億元，年增率76.60%，EPS 13.31元，創上市以來最佳成績。

雄獅表示，第三季營收雖較去年同期減少7.58%，但若排除去年一次性郵輪包船收入的高基期影響，實質營收仍呈現穩健成長，顯示核心旅遊業務維持健康動能，整體客群結構與市場需求均回歸正向循環。

雄獅指出，受惠於產品優化與市場提前布局，透過精準掌握旅遊趨勢與消費者偏好，強化產品組合多樣性，並優先鎖定具高附加價值的市場與特殊主題行程，再結合行銷議題推廣與全通路發展策略助攻；同時在供應鏈與航班資源上提前談判、確保機位與房源穩定，使成本控制更具彈性、獲利空間擴大。這些策略不僅提升了整體毛利率，也使第三季獲利再創新高，展現出營運韌性與長期競爭力。

此外，雄獅表示，暑期旺季帶動國際旅遊需求、「夏旅爆省祭」行銷活動奏效，以及新增國定連假政策，三大因素也進一步推升出遊意願，其中美加線、紐澳線及國外鐵道產品成長幅度最為亮眼。整體而言，雖受去年一次性收入基期影響使營收表面略有下滑，但實質營運表現優於去年同期，為全年營運展望奠定良好基礎。

展望第四季，雄獅表示，在短線旅遊方面，日本神戶包機及獨包立山飯店行程熱銷，加上賞楓及冬季溫泉旺季需求強勁，訂單成長動能顯著，再結合線上、線下旅展促銷活動，預期將迎來新一波訂單高峰。

長線旅遊方面，雄獅指出，提前佈局與極光主題行程雙軸推進，美加線受惠新增航點與機位擴充，票價回歸疫情前水準，團費略降帶動市場買氣；歐洲線雖受成本與匯率波動影響，但憑藉機位供給增加的議價優勢，可有效緩和團費上升趨勢，買氣維持暢旺。此外，明年春節連假長達9天、寒假亦延長9天，旅遊需求已顯現至明年，整體市場熱絡。

雄獅表示，預期未來將有四大動能挹注：萬元普發政策挹注消費力、新增連假帶動國內外出遊需求、全新會員制度上線提升黏著度，及數位轉型推動線上銷售成長。為擴大旅遊生態圈的影響力，雄獅已全面啟動全新會員制度，串聯「食、宿、遊、購、行」五大面向服務，期望透過導入積分回饋與專屬優惠機制，結合強化線上的行銷活動與APP推播互動，大幅提升會員的回購率與活躍度。同時，預期透過數位轉型深化CRM系統整合，進而支援行銷自動化與個人化推薦，為營收增長提供穩固動能。