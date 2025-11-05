望隼營收／雙11及旺季帶動 10月3.6億元、月增12%創單月新高

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

軟式隱形眼鏡公司望隼（4771）公布10月合併營收3.6億元，較上月成長12%，與去年同期比成長近14%，創下單月歷史新高。累計今年前十月合併營收28.9億元，較去年同期成長13%，累積營收亦不斷創新高。

望隼表示，10月營收成長動能主要是雙11及年底節慶的傳統旺季，消費者需求強勁。第4季營收將繼續成長，年營收可望有雙位數的高成長。

望隼表示，今年日本市場因第二代濾藍光產品暢銷，帶動日本市場前三季營收成長超過40%。中國大陸市場因應雙11的需求強勁下，台灣廠及大陸廠整體稼動率接近滿載。台灣市場今年營收成長超過50%，表現亮眼。今年望隼在新產品及新客戶的不斷導入下，業績穩步增長並在2025年迎來新的營運高峰。

隨著散光產品、垂重彩片及矽水膠產品的陸續上市，2026年望隼的矽水膠產品預計在各個市場出貨上市，營收與毛利率將迎來雙重成長。積極拓展國際市場、加強全球產能布局，將是望隼未來幾年內的核心競爭力。

展望未來，綜觀全球的隱形眼鏡市場，終端消費者的需求仍持續成長中。中國大陸市場不景氣已逐漸落底，今年中國大陸及日本市場隨著新客戶及新品項對訂單的挹注，加上多年來對美國、台灣及東南亞市場的耕耘，在今年都有出貨的機會，預期今年營收仍有亮眼之成長性。

營收 隱形眼鏡

