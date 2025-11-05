王道銀法說會／前三季淨賺26.3億元 持續深耕中型企業與財富管理市場

王道銀行（2897）5日召開2025年第3季法人說明會，總經理李芳遠表示，面對美國關稅不確定性及新台幣升值等外部挑戰，王道銀前三季仍繳出穩健成績，合併稅後淨利達26.29億元，年減14.6%，每股盈餘0.53元。雖然獲利略受外部環境與轉投資影響，但核心業務表現堅實，利息淨收益年增28.2%、股利收入年增44.4%。

李芳遠指出，王道銀持續深耕中型企業（MME）與財富管理（WM）市場，並於今年8月加入中小企業信用保證基金，正式服務小型企業（SME），完成大型、中型、小型企業金融完整布局，預期將成為未來主要獲利引擎之一。

在國際信評方面，王道銀今年首次參與惠譽國際評等，獲得國際信用評等「BBB」、國內信用評等「A+(twn)」，展望「穩定」，為投資等級表現。永續表現亦亮眼，於 Sustainalytics 與 FTSE 永續評鑑中皆獲全台金融業與上市公司第1名，並名列 S&P Global 全球銀行業前10名。

子公司方面，中華票券（2820）稅後淨利14.12億元，年增29.6%；美國華信銀行稅後淨利約955萬美元（約新台幣 3.2億元），年增 10%；日盛台駿租賃則受中國大陸景氣影響，前三季虧損約4.4億元。

截至9月底，王道銀資本適足率14.44%、第一類資本比率13.28%、普通股權益比率13.25%；逾放比0.6%、備抵呆帳覆蓋率210.5%。李芳遠表示，逾放比偏高主要因香港單一個案，已提足不動產擔保品，回收後可降至0.14%。

此外，王道銀10月已完成高穩定、高安全IDC機房搬遷，成立新資訊中心，顯示深化數位基礎建設的決心。該行並導入AI與RPA技術、推出六國語言智能客服；海外部分，雪梨辦事處與新加坡平台陸續成立，積極布局亞太市場。

李芳遠強調，未來王道銀將持續推動「精品數位銀行」策略，聚焦低資本耗用業務、數位轉型、資產結構優化及永續金融，並持續提升成本效益比、存放利差，以穩健經營結合科技創新與ESG推動長期成長。