普發一萬＋旅展來勢洶洶！觀光族群逆勢抗跌 夏都、燦星亮燈

普發現金5日開始登記，加上ITF旅展即將於周五揭幕，觀光題材紅火，市場看好旅行社、飯店及餐飲業者將受此波消費動能帶旺，相關族群成今日抗跌指標，表現搶眼，夏都（2722）、燦星旅（2719）更雙雙強攻漲停。

觀光事業上市類股相關指數在盤中漲0.19%左右，夏都、燦星旅漲停，飯店業者富野（2736）盤中也大漲逾9%，成交量逾千張；旅行社業者山富（2743）盤中漲逾5%，成交量更破2,000張，在類股中相對多。飯店業者遠雄來（2712）、老爺知（5704）盤中均漲逾5％，寒舍（2739）漲逾3%。餐飲業者三商餐飲（7705）也漲5%左右。

政府推動「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元方案，於今日上午開始登記，並將於10日起開放所有民眾登記；此外，將於本周登場的ITF旅展，今年展攤規模較去年增加100格、達1,600格，參展國家更突破123個，寫歷史新高。加上寒假、春節長假檔期將至，多重利多題材作用下，市場關注相關業者成長動能。

旅行社業者有望受惠以上利多，年底業績倍受期待。營收基本面部分，燦星旅今年前三季營收15.4億元，年減14.5%；山富今年前三季營收49.87億，年減4.58%。

國旅成為國人出行熱門選擇，據台灣觀光協會，去年國內旅遊達2.2億人次，國旅支出更突破5,000億元，飯店業商機火熱。富野集團旗下擁十家飯店，占集團往年營收約35%的武陵富野渡假村，10月1日起整修完成並正式營運，此外台東杉原灣標案也將動工整修、預計明年底營運；富野今年前三季營收3.67億元，年增達51.06%。

夏都旗下營運墾丁夏都沙灘酒店、台南夏都城旅安平館、宅．夏都(JAI Chateau Hotels & Hostel)，也可望受惠國旅熱潮；夏都累計前九月營收年減11.1%，自結前三季合併虧損0.4億元。