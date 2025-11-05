快訊

新唐第3季仍虧損 早盤股價一度大跌逾8%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

微控制器廠新唐(4919)於4日公布第3季財報，仍處於虧損局面，5日早盤股價一度跌逾8%。

新唐第3季合併收入為72.72億元，季減6.9%、年減8.6%，稅後淨損5 .13億元，稅後每股淨損1.22 元。該公司累計前三季合併營收為234.52億元，年減4.8%，稅後淨損9.7億元，每股淨損2.31元。

展望未來，新唐指出，有鑑於市場不確定性仍舊存在，將持續保持謹慎並靈活調整策略，以因應各項變化。同時，該公司將持續推動創新技術與綠色產品開發。

在各產品線方面，新唐的新一代NFC標籤晶片已開始量產，導入日本駕照使用。Digital power MCU也已量產，導入日本客戶的電動自行車充電樁應用。此外，該公司也推出「智慧座艙」一站式解決方案，採用符合車規等級（AEC-Q100）的晶片元件，可應用於車載通訊、車載緊急呼叫系統及車載儀表板。

新唐的48V馬達驅動晶片也拓展至伺服器領域，可應用於伺服器風扇，已開始量產出貨給台灣電源大廠，目標市場涵蓋全球一線雲端服務供應商及伺服器品牌客戶。在通訊領域方面，新唐在智慧眼鏡領域也有新的斬獲，具備影像訊號處理(ISP)技術的Bridge IC，也已成功導入中國智慧眼鏡客戶。

新唐 伺服器

