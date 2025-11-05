快訊

太子集團9年在台洗錢45億 北檢聲押禁見台籍最高階幹部辜淑雯

鳳凰颱風估今生成 吳德榮：各國預測路徑皆在台灣附近北轉

雄獅旅展業績拚增雙位數

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

全台最大觀光盛會「ITF台北國際旅展」將於11月7日至10日於南港展覽館一館登場，雄獅旅遊（2731）今年以歷年最大展攤規模參戰，主打「精緻旅遊」與「會員升級」雙策略，公司表示，瞄準年底出國潮及普發現金利多，預期旅展整體業績可望成長雙位數。

雄獅指出，受惠於寒假延長及九天春節假期，冬季出境市場熱度高漲，歐洲與亞非線成長最明顯。

歐洲線寒假進單人數較去年同期成長三倍，以義大利、奧捷及北歐極光團最受青睞，其中北歐團能見度已達明年6月；亞非線則成長近八成，埃及、土耳其、杜拜買氣強勁。公司也鎖定新開航點神戶、鳳凰城、達拉斯等包裝新產品，滿足多元需求。

為搶攻旅展買氣，雄獅推出多項限時優惠，搭配普發現金政策，沖繩自由行免萬元、長程線最高折1萬5,000元，再加碼「普發折扣碼」限定行程最多折5,000元。

現場下載雄獅APP還可抽萬元機票折扣碼，會員登入再抽「沖繩三日」、「首爾四日」與「曼谷機票」等大獎。

雄獅

