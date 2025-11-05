快訊

大亞、漢翔 搶軍工大單

經濟日報／ 記者任君翔宋健生／台北、台中報導

國防部加碼部署無人機反制系統，擴大打造「台版金穹」，3日公告總金額逾96億元的「可攜式無人機反制系統」採購案。台廠中包括大亞（1609）轉投資的「創未來科技」、漢翔、為升等，均積極開發相關系統，有望搶單。

國防部陸軍司令部3日透過政府電子採購網公告「可攜式無人機反制系統」採購要點與規格，總採購金額逾96億元。業內指出，目前台鏈中已知大亞旗下創未來科技、漢翔、為升等三家公司，均積極投入該系統並陸續交出實績。

創未來方面，大亞近期積極投入無人機相關產業鏈，且為「創未來科技」大股東，目前持股逾2.3%；據悉，創未來在今年初才取得國防部反無人機系統近10億元標案，此次也被視為最具搶單實力的業者，而大股東大亞也可望同步吃香。

對於可攜式無人機反制系統，創未來表示，該公司開發出領先的全球的國防技術，將相控雷達設備做得更小、更大規模，同時降低量產成本，這種「小而精」的理念設計，是台灣半導體產業幾十年來的核心競爭力。基於這一半導體核心技術優勢，創未來打造出一套完整的「便於攜行、組裝」的無人機反制系統，包含四大關鍵組件，已經成功商業化。

漢翔方面，近期積極擴大無人機領域布局，稍早宣布將運用戰機的雷達技術經驗，全力投入發展「無人機反制系統」，建立自有的防禦產品，日前已經進入系統測試階段。

至於為升，市場看好該公司進軍無人機反制防禦系統，在相關消息激勵下，為升昨（4）日股價在盤中一度飆至漲停。

為升以車用電子感測器與先進駕駛輔助系統（ADAS）聞名，日前於2025年台北國際航太暨國防工業展（TADTE）中，宣布跨足無人機反制系統市場，並與具備實戰部署經驗的國際國防科技大廠合作。

為升創辦人尤山泉日前表示，公司多年深耕智慧安全感測領域，累積射頻信號處理、毫米波雷達、AI影像分析及多重感測器融合等核心技術，已成功應用於國防科技。本次跨足無人機反制系統市場，將以「國際合作、台灣生產、行銷海外」作為市場策略，強化在地製造能量並拓展全球版圖。

美國機身的聯合反小型無人機辦公室指出，面對高度自動化且良好的無人機群，軟殺與硬殺並舉是最有效的反制方式。

