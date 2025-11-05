豐祥2025年前三季 EPS 8.74元 訂單有斬獲

豐祥-KY（5288）昨（4）日公布第3季財報，第3季單季稅後純益為2.4億元，年增50%，每股純益（EPS）為3.51元；累計前三季稅後純益為6億元，年減16.6%，EPS為8.74元。

豐祥日前表示，因越南機車市場需求平淡、北美Honda新訂單出貨遞延，以及休閒車行業景氣不佳等因素影響，法人認為，該公司下半年營運沒有太大的亮點，但本季將出現轉機，明年首季有望向上。

從產業面來看，豐祥日前指出，國際貿易摩擦加劇及美國關稅政策影響下，全球製造業供應鏈正加速從中國大陸轉移至越南。

豐祥在越南布局多年，與國際大廠長期合作，且擁有充裕產能，可滿足電子行業的迫切需求。

此外，在車輛零件訂單疲弱之際，豐祥表示，公司積極爭取電子零件訂單，包括IPC、伺服器機殼、水冷快接頭及網通相關零件，已獲多家新客戶青睞，為未來營運增添動能。