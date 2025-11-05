藥華藥2025年前三季 EPS 9.66元

藥華藥（6446）昨（4）日公告第3季財報，單季稅後純益14.73億元、年增約1.04倍，每股純益（EPS）3.99元，獲利數字創下歷史新高；累計今年前三季稅後純益35.68億元，年增1.06倍，EPS 9.66元，前三季獲利已逼近一個股本。

藥華藥將在6日受邀參加法說會，說明今年第3季營運表現及未來展望。藥華藥日前公告9月營收13.2億元，已改寫單月歷史新高紀錄，今年前三季營收107.5億元，年增61.1%，不僅首度突破百億元，更已超越去年全年的營收，刷新營運里程碑。法人關注公司近日將公布的10月營收，應有機會再交出好成績。

藥華藥日前表示，前九月營收主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg），其中美國市場9月出貨針數再創新高，顯示對Ropeg需求增長。Ropeg目前已獲全球近50個國家核准用於真性紅血球增多症（PV）患者並上市銷售，今年底前亦可望再取得墨西哥藥證。

藥華藥並指出，美國與日本子公司銷售團隊已完成擴編與培訓，預期第4季起逐步展現效益，更為明年營收注入新動能。

新適應症方面，原發性血小板過多症（ET）的藥證申請正加速推進。今年已完成中國大陸、台灣及日本的送件，日前也已正式向美國食品及藥物管理局（FDA）申請新增適應症，預計2026年下半年取證，目標搶攻美國約15萬ET病患市場，盼成為公司在PV適應症之外的第二成長引擎。

藥華藥日前並公布，已向FDA提出罕見血癌新藥Ropeg筆型注射器（Pen Device）產品的補充性生物製劑查驗登記申請（sBLA）。FDA將筆型注射器視為新產品，公司可望重新定價，為未來營運創造額外利基。Ropeg筆型注射器已完成商業化量產準備，預計明年2月可望獲准上市，成為推動營收的新引擎。

藥華藥表示，Ropeg筆型注射器設計為一次性使用，以避免重複使用所帶來的潛在風險。這項設計除了提升病人用藥安全性，並簡化操作流程，使用更為便利；尤其對於平均年齡較高的患者群體，可有效提升病人的用藥配合度（compliance）。