弘裕法說會／下半年毛利率回升 第4季景氣可望復甦

弘裕（1474）4日召開法說會，總經理郭正沛指出，全球品牌積極推動永續供應鏈，相關成本增加五成到一倍「都有可能」，但永續已成產業主流趨勢，這是台灣最有優勢的地方，很多品牌商一想到永續就會想到台灣，他強調，這股浪潮「危機也是商機」，公司將持續強化綠色供應鏈競爭力。

弘裕主要生產基地遍及台灣、中國大陸與越南，其中，台灣伸港、和美及全興廠為織造基地，裕展新創負責染整；大陸設有浙江與江西九江兩廠，越南轉投資大豪紡織。產品橫跨工業用袋材、成衣、傢飾及醫療面料，屬紡織產業中游關鍵供應鏈。

公司上半年本業較去年同期轉虧為盈，稅後每股純益0.14元，但因去年同期有業外補償金挹注，略低於去年同期的0.79元。不過，本業體質顯著改善，工業用布營收占比65%、毛利率由8%升至11%，主因靈活運用中國大陸與越南低價原料；傢飾用布毛利率同步提升，由33%升至38%，主要是高毛利產品布局已見成效，預期下半年至明年仍有成長空間。

弘裕表示，5、6月受到台幣快速升值影響，加上4月美國關稅衝擊，品牌商採購態度轉趨保守，使第2季獲利承壓。不過，下半年毛利率可望優於去年水準，全年營收則略低於年初預期。由於中美貿易戰影響，公司將延後九江廠擴產計畫，但仍持續採取以大陸低價原料提高整體獲利的策略。

公司並指出，近期大陸推動「反內捲」政策、刺激內需，美國亦進入降息預期循環，加上2026年世界運動會題材，帶動部分品牌提前拉貨。隨著全球紡織需求逐步回溫，台經院10月底發布的製造業景氣燈號也結束連續四個月的衰退，產業景氣有望在第4季進入復甦階段。