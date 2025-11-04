快訊

北檢偵辦太子集團跨國詐騙！搜索47處拘提25名員工 扣押物價值45.2億

已持股逾1成 寶佳集團正式宣告要併中工！經營權攻防戰浮上檯面

人消失了？黃明志捲謝侑芯命案追緝6小時未果 警方證實列入通緝名單

華友聯財報／第3季 EPS 3.25元、淨賺6億元 鴨子划水穩紮穩打

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

華友聯（1436）4日董事會通過，今年第3季稅後純益6億元，與去年同期14.7億元相比、年減59%，單季每股稅後純益3.25元；同時與子公華慶營造簽署3.8億元工程合約。展望後市，華友聯持續在高雄、台南布局，鴨子划水穩紮穩打，有助中長期獲利表現。

法人指出，華友聯公司治理到位，在政府強力打房方壓力下，仍繳出與同業比較相對亮麗的成績單，前景不看淡。

華友聯4日董事會後公告，今年第3季稅後純益6億元，與去年同期14.7億元相比、年減59%；單季每股稅後純益3.25元，與去年同期的9.31元比較年減65%。

累計今年前3季，華友聯營業收入36.9億元，累計稅後純益10.5億元，前3季每股稅後純益6.01元。華友聯到第3季期末總資產227億元，期末總負債157億元，期末歸屬於母公司業主權益65億元。

4日華友聯與子公司華慶營造簽屬高雄市鳳山區華鳳段140地號新建住宅大樓工程合約，擬於民國118年8月12日前完工，本次發包契約總金額3.8億億元。

法人指出，政府打房壓力下，華友聯持續有節奏布局，前波與達麗、海涗三強聯手，投資253億元推動捷運衛武營聯開案，打造衛武營站周邊成為高雄的國際藝文聚落。

此外，將與日本三井不動產合作，在台南歸仁開發大型合建案。華友聯持續推動高雄、台南的工程，都將在不久後進到收成期。

華友聯董事長陸炤廷指出，華友聯從鳳山發跡，O10基地的地理位置，正好位於鳳山中城的核心，也是衛武營文化廊帶重要節點。尤其衛武營每年吸引超過200萬人次入場，未來捷運黃線通車後，預估將帶來每日3萬人次的運量。

更重要的是，本基地同時是橘線O10衛武營站與黃線Y18的轉乘站，一站雙線的優勢，讓這裡成為串連高雄捷運網絡的重要樞紐。

董事長 捷運

延伸閱讀

融程電財報／第3季獲利1.8億元、EPS 2.26元 皆創新高

高興昌財報／前三季稅後純益1.3億元 EPS 0.68元。

友輝財報／前三季 EPS 3.81元 獲利3.12億元

信錦財報／第3季 EPS 1.09元、前三季2.98元 持續強化東南亞產能布局

相關新聞

羅昇前三季 EPS 0.7元

羅昇（8374）董事會昨（3）日通過今年前三季合併財報，合併營收35.18億元、年增42.7%，創同期新高，營業毛利8....

華懋Q3每股純益 2.23元 宏碩系統1.58元

華懋（5292）昨（3）日公布第3季毛利率21.29%，季減2.5個百分點，年減5.53個百分點；稅後純益9,391萬元...

華榮好旺 純益增17倍

線纜業者華榮（1608）昨（3）日公布第3季財報，單季稅後純益暴增至15.8億元，年增約17.4倍，賺贏前六季總和；每股...

豐興調漲廢鋼價

豐興（2015）昨（3）日廢鋼收購基價每公噸漲200元，鋼筋與型鋼平盤，建築用鋼續橫向整理，市場減產氣氛濃。

台航上季 EPS 1.35元 優化船隊

台航（2617）昨（3）日董事會通過前三季獲利。台航第3季營收為10.8億元，年減6.25%，受惠於轉投資陽明股利挹注，...

東方風能18日上市 競拍底價150元

綠能環保股東方風能今天宣布，配合上市前的公開承銷作業，辦理現金增資，發行新股1萬8800張，其中1萬3536張採競價拍賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。