華友聯財報／第3季 EPS 3.25元、淨賺6億元 鴨子划水穩紮穩打

華友聯（1436）4日董事會通過，今年第3季稅後純益6億元，與去年同期14.7億元相比、年減59%，單季每股稅後純益3.25元；同時與子公華慶營造簽署3.8億元工程合約。展望後市，華友聯持續在高雄、台南布局，鴨子划水穩紮穩打，有助中長期獲利表現。

法人指出，華友聯公司治理到位，在政府強力打房方壓力下，仍繳出與同業比較相對亮麗的成績單，前景不看淡。

華友聯4日董事會後公告，今年第3季稅後純益6億元，與去年同期14.7億元相比、年減59%；單季每股稅後純益3.25元，與去年同期的9.31元比較年減65%。

累計今年前3季，華友聯營業收入36.9億元，累計稅後純益10.5億元，前3季每股稅後純益6.01元。華友聯到第3季期末總資產227億元，期末總負債157億元，期末歸屬於母公司業主權益65億元。

4日華友聯與子公司華慶營造簽屬高雄市鳳山區華鳳段140地號新建住宅大樓工程合約，擬於民國118年8月12日前完工，本次發包契約總金額3.8億億元。

法人指出，政府打房壓力下，華友聯持續有節奏布局，前波與達麗、海涗三強聯手，投資253億元推動捷運衛武營聯開案，打造衛武營站周邊成為高雄的國際藝文聚落。

此外，將與日本三井不動產合作，在台南歸仁開發大型合建案。華友聯持續推動高雄、台南的工程，都將在不久後進到收成期。

華友聯董事長陸炤廷指出，華友聯從鳳山發跡，O10基地的地理位置，正好位於鳳山中城的核心，也是衛武營文化廊帶重要節點。尤其衛武營每年吸引超過200萬人次入場，未來捷運黃線通車後，預估將帶來每日3萬人次的運量。

更重要的是，本基地同時是橘線O10衛武營站與黃線Y18的轉乘站，一站雙線的優勢，讓這裡成為串連高雄捷運網絡的重要樞紐。