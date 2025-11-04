jpp 營收／10月3.86億元、月增15.6% 業績火熱、連六月創新高

航太機構件暨散熱大廠經寶精密jpp-KY（5284）4日公告10月營收3.86億元，月增15.6%、年增52.9%，單月營收連續6個月創歷史新高；累計前十月營收30.12億元，年增55.5%，同創歷史新高，業績表現火熱。

jpp指出，10月營收再創新高原因來自受惠於AI伺服器電源機構件、伺服器機殼、機櫃等產品出貨持續暢旺，顯示公司在AI伺服器供應鏈中的角色日益關鍵，並成功掌握雲端與資料中心建置潮流下的強勁需求，展現強勁且穩定的成長動能。

jpp進一步表示，隨著AI伺服器應用滲透至各領域產業，AI運算及雲端存儲的基礎建設使得全球主要伺服器品牌客戶持續擴產，帶動高階鈑金結構件需求攀升，而公司近年來積極布局高階AI伺服器產品線，涵蓋機櫃、伺服器機殼、電源供應器機構件及水冷分歧管與CDU冷卻模組等，成功切入多家全球級客戶專案。

據悉，jpp在AI資料中心的主要客戶為美系大廠亞馬遜，由於亞馬遜為鞏固其市場領先地位，今年以來不斷擴大AI資本支出，進而推升jpp業績展翅高飛，並促成產線滿載，成為營運火熱的關鍵動能。

此外，jpp航太業務亦穩健復甦。目前jpp在泰國工廠已具備Nadcap航太製程認證，生產範圍涵蓋飛機駕駛艙航電機構件、座椅與艙內內裝機構件、零組件、機殼結構件。

jpp認為，隨著全球航空市場持續復甦及整頓的第四家子公司Segnere恢復正常運營，公司的航太業務將慢慢恢復到正軌，並同步推動航太維修與改裝件業務，進一步擴展高附加價值的航太認證產品線。

展望明年營運，jpp看好AI伺服器產業仍將維持高成長趨勢，資料中心、雲端及企業伺服器升級需求將延續至次世代AI運算平台，而公司將持續強化水冷結構件與精密機構件產能，以支撐客戶長期擴產計畫；與此同時，公司在泰國的主要客戶正在大幅擴廠，公司特別設立專屬廠區提供JIT（Just In Time）的服務，配合客戶大舉發展能源、AI產品線。