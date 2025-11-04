瑞格通過楊思聖接任執行長 明年上半年啟動日本生技公司來台掛牌首例

瑞格國際生技4日宣布，董事會通過任命現任營運長（COO）楊思聖升任執行長（CEO），自4日起生效。公司期盼楊思聖持續推動免疫新藥的國際開發與創新，並引領「台日生技新藥創新平台」的營運策略，為瑞格進軍台灣資本市場奠定長期成長基礎。

瑞格國際是國內首例將總部移到台灣的日本生技公司，技術源於日本理化學研究所（RIKEN）頂尖免疫研究團隊，核心科學奠基於2025年諾貝爾醫學獎得主坂口志文教授在1995年對調節性T細胞（Treg）免疫機制的開創性發現，現有主力產品RGI-2001為全球首個可活化Treg細胞的小分子藥物，已於美國哈佛醫學院領導的臨床二期試驗中展現卓越療效，並將於美歐展開三期臨床試驗。

瑞格在楊思聖帶領下，近期將推動四大重要計劃：一是向美國與歐盟法規單位申請臨床三期前會議，預計於2026年第1季提交正式試驗申請；二是臨床二期試驗主持人之一(美國知名醫學院教授)，將在明年第1季的美國血液學年會上，探討RGI-2001在新適應症領域的潛力；三是啟動「台日生技新藥創新平台」首件合作案；四是計畫於2026年上半年申請登錄台灣興櫃市場。

瑞格國際董事長小須田建三表示，楊思聖自2024年5月加入瑞格以來，憑藉豐富的生醫背景與卓越領導力，積極推動公司策略布局。他不僅深化與台灣投資人及合作夥伴的交流，也協助引進多項創新免疫療法，明確定位瑞格為「源自日本、深耕台灣、放眼全球」的國際級生技新藥公司。

未來他將肩負兩大任務：一是帶領公司進入台灣資本市場；二是透過台日產業合作與併購，持續擴展全球市場。我們深信他將為公司帶來新的成長動能。

楊思聖擁有美國維吉尼亞醫學院醫療管理博士學位，具備超過20年生醫產業經驗，專長於臨床試驗設計與藥物經濟學研究。在加入瑞格之前，他曾創辦臨床研究服務公司（CRO），也曾加入工業技術研究院（ITRI）生醫所，參與過多項生醫產品的研發與商業化工作。同時受其岳父、宏亞（1236）食品創辦人張添的啟發，決心致力於推動台灣生技醫藥產業的國際化。

楊思聖表示：「我的岳父張添先生長期支持台灣生技事業，特別是在藥華醫藥（6446）的創立與發展中扮演重要角色。如今我有幸加入瑞格，並見證公司從日本發展到台灣的國際化歷程。我深信瑞格具備成為下一家國際級生技新藥集團的潛力。感謝董事會的信任，我將以企業家的精神，帶領瑞格開創新局，讓台灣再次誕生具全球競爭力的生技品牌。」