詠業財報／第3季EPS 0.79元、前三季1.89元 積極拓展新客戶與新商機

詠業科技（6792）2025年第3季合併營收3.5億元，與第2季持平；稅後淨利3,690萬元，季增32%，每股稅後純益（EPS）為0.79元。今年前三季累計營收達10.24億元，較去年同期成長9%；稅後淨利8,840萬元，EPS為1.89元，較去年同期成長41%。

詠業科技指出，今年前三季營收及獲利皆有成長，但受美國關稅政策、地緣政治局勢及各國貨幣政策調整等影響，全球總體經濟仍面臨不確定性。人工智慧（AI）應用持續擴張，雖帶動半導體及電子機械等相關產業成長，但傳統製造業等則面臨一定挑戰。

詠業科技指出，展望未來，詠業將持續密切掌握客戶需求變化，靈活調整產能以維持最佳運作效率。詠業仍抱持審慎樂觀態度，在諸多新產品及新應用已持續獲得客戶承認下，同時積極拓展新客戶與新商機，並推進新技術開發以保持充足能量，為未來成長做好準備。