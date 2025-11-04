聚陽營收／10月21億元、年減近二成寫30個月新低 第4季拚逐月回升

聚陽（1477）4日公告10月合併營收21.29億元，月減9.9%、年減19.61%，創下近30個月新低。聚陽指出，10月屬於季節交替與款式切換的「過渡月」，新舊產品交接使出貨放緩，為全年相對低檔，加上2025年關稅由品牌端自擔，客戶今年的款式訂單採取保守庫存策略，不過，隨著11月開始陸續出貨2026年早春新款，營收將逐月回升，整體第4季營收仍有機會與去年相當。

聚陽累計前10月營收286.3億元，年減2.67%。聚陽表示，10月營收下滑主要因品牌客戶進行季節性調整，屬於短期現象，會是第4季的營運低點，11月起恢復正常接單與出貨節奏，預期11月、12月將逐月回升。

在獲利表現方面，法人指出，隨著品牌端陸續調整產品售價以反映關稅成本，關稅對毛利率的壓力將逐步緩解。由於聚陽在主要客戶供應鏈中占有穩固地位，約七成產品屬於具價格彈性的品項，公司吸收的關稅費用持續減少，有助第4季整體毛利率回穩。

展望明年，聚陽對2026年前景持正面看法。公司指出，由於2025年關稅由品牌端自擔，客戶今年採取保守庫存策略，待進入2026年後，品牌將調整價格帶並重新布局銷售節奏，回補庫存的意願會增加，至於通膨是否將影響消費意願，公司認為，品牌端加價幅度不大，消費者感受度有限，預期訂單將逐步回升，整體表現可望重回正軌。

此外，2026年美加墨世界盃將掀起全球運動風潮，帶動北美通路品牌需求回升。聚陽雖非直接供應Nike或Adidas等一線運動品牌，但生產的運動盤系列產品，仍將受惠通路補貨動能，相關訂單預計自明年第1季啟動，明年上半年整體運動盤表現將不俗。