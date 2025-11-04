快訊

藝人閃兵案再添1大咖！金鐘獎影帝薛仕凌至新北檢自首30萬交保

還沒逮到人！馬國警方證實「黃明志沒官方出境紀錄」全力追緝中

獨／中選會任期屆滿即恢復黨籍 李進勇證實：按民進黨規定是正常流程

聚陽營收／10月21億元、年減近二成寫30個月新低 第4季拚逐月回升

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚陽（1477）4日公告10月合併營收21.29億元，月減9.9%、年減19.61%，創下近30個月新低。聚陽指出，10月屬於季節交替與款式切換的「過渡月」，新舊產品交接使出貨放緩，為全年相對低檔，加上2025年關稅由品牌端自擔，客戶今年的款式訂單採取保守庫存策略，不過，隨著11月開始陸續出貨2026年早春新款，營收將逐月回升，整體第4季營收仍有機會與去年相當。

聚陽累計前10月營收286.3億元，年減2.67%。聚陽表示，10月營收下滑主要因品牌客戶進行季節性調整，屬於短期現象，會是第4季的營運低點，11月起恢復正常接單與出貨節奏，預期11月、12月將逐月回升。

在獲利表現方面，法人指出，隨著品牌端陸續調整產品售價以反映關稅成本，關稅對毛利率的壓力將逐步緩解。由於聚陽在主要客戶供應鏈中占有穩固地位，約七成產品屬於具價格彈性的品項，公司吸收的關稅費用持續減少，有助第4季整體毛利率回穩。

展望明年，聚陽對2026年前景持正面看法。公司指出，由於2025年關稅由品牌端自擔，客戶今年採取保守庫存策略，待進入2026年後，品牌將調整價格帶並重新布局銷售節奏，回補庫存的意願會增加，至於通膨是否將影響消費意願，公司認為，品牌端加價幅度不大，消費者感受度有限，預期訂單將逐步回升，整體表現可望重回正軌。

此外，2026年美加墨世界盃將掀起全球運動風潮，帶動北美通路品牌需求回升。聚陽雖非直接供應Nike或Adidas等一線運動品牌，但生產的運動盤系列產品，仍將受惠通路補貨動能，相關訂單預計自明年第1季啟動，明年上半年整體運動盤表現將不俗。

聚陽 營收 關稅

延伸閱讀

最高法院周三審關稅案 川普改口不出席 但稱若敗訴將有災難後果

川普關稅回不去了？分析：就算被推翻也會另覓法源

川普言論短空長多、關稅辯論成關鍵變數？郭哲榮：台股創高回檔不必怕

力抗川普關稅！紐時揭北京「20年來下一盤大棋」斷開對西方依賴

相關新聞

羅昇前三季 EPS 0.7元

羅昇（8374）董事會昨（3）日通過今年前三季合併財報，合併營收35.18億元、年增42.7%，創同期新高，營業毛利8....

華懋Q3每股純益 2.23元 宏碩系統1.58元

華懋（5292）昨（3）日公布第3季毛利率21.29%，季減2.5個百分點，年減5.53個百分點；稅後純益9,391萬元...

華榮好旺 純益增17倍

線纜業者華榮（1608）昨（3）日公布第3季財報，單季稅後純益暴增至15.8億元，年增約17.4倍，賺贏前六季總和；每股...

豐興調漲廢鋼價

豐興（2015）昨（3）日廢鋼收購基價每公噸漲200元，鋼筋與型鋼平盤，建築用鋼續橫向整理，市場減產氣氛濃。

台航上季 EPS 1.35元 優化船隊

台航（2617）昨（3）日董事會通過前三季獲利。台航第3季營收為10.8億元，年減6.25%，受惠於轉投資陽明股利挹注，...

東方風能18日上市 競拍底價150元

綠能環保股東方風能今天宣布，配合上市前的公開承銷作業，辦理現金增資，發行新股1萬8800張，其中1萬3536張採競價拍賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。