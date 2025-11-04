華榮獲利年增逾17倍亮燈漲停 華新爆量強攻 線纜股勁揚

線纜業者華榮（1608）3日公布第3季財報，單季獲利年增率衝逾17倍，消息引發華榮今日股價爆量漲停。再加上近期人工智慧（AI）用電議題延燒，科技巨擘紛紛呼籲強化電力基礎設施；以及國際銅價持續居高，三大因素同步推升線纜族群表現。

電器電纜類股相關指數4日盤中一度上漲1.65％左右，大幅領先傳產各類股；其中，華榮拉漲停，成交量破12,000張；華新（1605）在盤中也上漲2%左右，成交量更高達50,000張左右。

華榮日前轉投資銅箔廠金居（8358），人工智慧（AI）伺服器需求推升銅箔基板供應緊俏，加上銅價持續居高，金居股價大漲，由於華榮採認方式為「FV變動」，金融評價利益帶動下，華榮單季獲利暴增。華榮第3季單季稅後純益15.8億元，年增率17.4倍，賺贏前六季總和；每股純益（EPS）高達3.74元，雙創歷史新高。

除業外獲利驚人，華榮本業動能亦強勁，目前在手訂單充足。華榮表示，除配合台電強化電網韌性，接擭345KV特高壓輸電線纜訂單外，亦配合政府離岸風力發電計畫，取得台電161KV超高壓輸配線纜及器材工程。

華新亦受惠歐美核能復甦計畫、銅價高漲、海底電纜即將投產，及轉投資華邦電（2344）股價推升，本業、業外營運皆看俏。華新今年前三季累計營收132.4億元，年減0.15%。