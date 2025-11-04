「台灣之盾」三部曲啟動！雷虎剽悍漲停 無人機部隊領軍工股力抗空頭

政府啟動「台灣之盾」三部曲，千億級無人載具計畫正式動起來，軍工概念股4日整裝出發，成為台股高檔震盪中的抗空主力。隨台積電（2330）翻黑回測1,500元、鴻海（2317）及廣達（2382）等權值股走弱，大盤指數由紅翻黑、失守5日線，軍工族群則逆勢點火，由雷虎領軍掀起攻勢。

法人指出，政府規劃的「千億無人載具計畫」包括國防部軍備局500億元無人機標案、300億元無人艇計畫及警消採購200億元案，將於未來一年分三階段釋單。受此激勵，具無人機題材的雷虎盤中爆出逾2.2萬張大量、股價觸及漲停140.5元，中光電（5371）亦衝出近4.2萬張大量、股價逼近百元大關，帶動攸泰科技隨之強漲；長榮航太、龍德造船、中信造船、亞航（2630）、漢翔（2634）、寶一（8222）及事欣科（4916）等同步勁揚，形成盤面抗空主力部隊。

台美加速推動航太、無人機合作，美方除要求台灣無人機供應鏈赴美設廠外，也積極評估在台設立零組件與整機廠。中科院嘉義民雄無人機產業園區動能升溫，漢翔領軍的無人機聯盟持續整合在地產能，並為智飛科技代工無人機出貨中，雷虎也與漢翔合作籌備無人機生產基地「練兵」。

法人認為，俄烏戰爭後無人機成為現代戰爭關鍵武器，帶動全球軍用無人機市場規模加速擴張。台灣國防預算創高、標案資金挹注，將推升產業成長動能，看好中光電、長榮航太、雷虎為首波受惠廠商，組件端如碳基、邑錡（7402）、融程電（3416）等也有望搶占商機。

此外，雷虎科技（8033）日前於美國陸軍協會（AUSA）年度會展中，以策略夥伴Auterion國防科技公司展位展示攻擊型無人機「OVERKILL FPV飛天刀」，主打Blue UAS認證、進軍國際軍工市場，展現台灣軍工產業從國防自主邁向全球供應鏈的新篇章。