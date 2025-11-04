寶佳買中工意在中石化？ 兩公司齊漲、中石化竟飆漲停逾9,600張排隊等

中工（2515）經營權之爭浮上檯面，3日傍晚發出聲明，指控寶佳集團旗下堡新投資以「禿鷹掠奪」方式，在短時間內買進中工股票逾1成，董事長周志明更是發信給員，題為「中華工程出師表」強調將捍衛經營權；中工4日以16.8元開高後一度衝達17.15元， 盤中漲幅逾4%，中石化（1314）則是開高走高衝上漲停8.07元鎖死，排隊買單超過9,600張。

中工3日收到堡新投資（寶佳集團）內部人申報作業，在10月27日至30日，連續4天大量買進中工股票超過10%，中工質疑，堡新投資以禿鷹掠奪方式、短時間內大量取得公司股權，持股已逾1成，已引發市場與公司治理疑慮。

中工董事長周志明也發出「中華工程出師表」的信給集團內部同仁，強調，不僅是經營權之爭，更是關乎中華工程未來命運的關鍵戰役，中工人能否守住這份榮耀，關鍵就在於「每一位中工人的選擇與堅持」。

市場傳出，寶佳集團收購中工股權，除認為中工價值被低估，所以趁股價傳宜時進場低接， 另外，也看中了集轉中石化的龐大資產；中工經營權保衛戰升溫，4日股價以16.8元開高，一度衝達17.15元，上漲1.5元， 漲幅9.58%，盤中漲幅收斂，但仍上漲逾4%。

中石化早盤以7.67元開高後快速拉升至漲停8.07元鎖死，漲停及市價排隊買單9,600張， 盤中成交量逾5.2萬張。