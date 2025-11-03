快訊

中央公布非洲豬瘟疫調 醫嗆「有說等於沒說」怒批這人最離譜

立院修法納災害天氣…「高溫假」有望！但不會像颱風放整天

吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」

亞德客10月營收同期新高 3大產業氣動元件出貨佳

中央社／ 台北3日電

氣動元件廠亞德客-KY今天晚間公布10月自結合併營收新台幣26.97億元，月減10.39%，較2024年同期增加17.13%，創歷年同期新高。亞德客-KY表示，10月電池、汽車及電子產業應用出貨較佳。

亞德客-KY分析，10月接單金額持續大於出貨金額、且接單及出貨優於公司預期，不過10月長假導致工作天數較9月減少24%，但月營收相對下滑11%，隱含10月單日平均出貨額較9月提升17%。

亞德客-KY累計今年前10月自結合併營收279.92億元，年成長10.57%。

展望未來營運，亞德客-KY指出，越來越多客戶對需求呈現正面看法，驗證亞德客-KY對整體氣動產業及市場需求已逐步回溫的預測。

亞德客-KY表示，美中關稅議題近期似乎有緩解跡象，中國政府仍會視狀況持續發布政策支持，亞德客-KY預期對今年度展望較先前看法更加樂觀。

亞德客-KY上調今年集團整體業績成長幅度至十位數中段區間（約15%），預期2026年氣動元件市況可優於今年，明年電子設備、電池、車用等應用業績可成長。

營收 電池

延伸閱讀

需求回溫 10月車市登錄34511台、年月雙增

話題焦點！ Porsche Cayenne Electric 即將登場 純電技術全面剖析

中國10月RatingDog製造業PMI回落至50.6 低於預期

晶碩10月營收年增17%

相關新聞

羅昇前三季 EPS 0.7元

羅昇（8374）董事會昨（3）日通過今年前三季合併財報，合併營收35.18億元、年增42.7%，創同期新高，營業毛利8....

華懋Q3每股純益 2.23元 宏碩系統1.58元

華懋（5292）昨（3）日公布第3季毛利率21.29%，季減2.5個百分點，年減5.53個百分點；稅後純益9,391萬元...

華榮好旺 純益增17倍

線纜業者華榮（1608）昨（3）日公布第3季財報，單季稅後純益暴增至15.8億元，年增約17.4倍，賺贏前六季總和；每股...

豐興調漲廢鋼價

豐興（2015）昨（3）日廢鋼收購基價每公噸漲200元，鋼筋與型鋼平盤，建築用鋼續橫向整理，市場減產氣氛濃。

台航上季 EPS 1.35元 優化船隊

台航（2617）昨（3）日董事會通過前三季獲利。台航第3季營收為10.8億元，年減6.25%，受惠於轉投資陽明股利挹注，...

東方風能18日上市 競拍底價150元

綠能環保股東方風能今天宣布，配合上市前的公開承銷作業，辦理現金增資，發行新股1萬8800張，其中1萬3536張採競價拍賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。