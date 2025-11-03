豐興調漲廢鋼價
豐興（2015）昨（3）日廢鋼收購基價每公噸漲200元，鋼筋與型鋼平盤，建築用鋼續橫向整理，市場減產氣氛濃。
豐興協理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情穩中帶堅，美國大船廢鋼與日本2H廢鋼未報價，美國貨櫃廢鋼持平以每公噸300美元交易，澳洲鐵礦砂由每公噸104美元漲至106.3美元。
上市鋼廠主管指出，國內鋼筋市場競爭激烈，價差快速收斂，鋼廠面臨減產壓力與市場洗牌的臨界點。傳出鋼廠為刺激買氣推出每公噸1.53萬至1.54萬元鋼筋專案價，原限量3,000公噸，最終接單達3萬公噸，專案結束後恢復原價接單，反映市場需求略有回溫，但整體買盤仍屬保守。
另方面，廢鋼價格同步上調，豐興每公噸漲200元，協勝發等鋼廠相繼呼應提價，主要是跟進國際外廢鋼行情走強的趨勢。
