優群財報／第3季獲利3.78億元 EPS 4.21元、創單季新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

連接器廠優群（3217）3日公布第3季稅後純益3.78億元，創單季新高，季增82.6%，年增20%，第3季每股稅後純益（EPS）為4.21元，第2季EPS為2.3元，去年同期EPS為3.49元。法人預估，該公司今年業績可望再創新高。

優群前三季稅後純益8.53億元，創同期新高，年增15.7%，前三季EPS為9.47元，去年同期EPS為8.18元。

展望下半年，優群總經理劉興義之前說，上半年有提前拉貨效應，但下半年業績還是可以成長兩位數，主要是DDR5的滲透率持續提升，帶動SO-DIMM與Long-DIMM持續成長，目前已經看到，客戶停產或是減產DDR4。DDR5第2季數量占比65%，營收占比75%，下半年轉換率持續提升，全年占比會到七成，年底數量占比將達到80%，營收占比更高一點。

沖壓件方面，他說，美系手機龍頭品牌發布新產品，該公司出貨沖壓件（Metal Bar），使得7月到9月的需求暢旺，第3季可望成為今年全年營運高峰，同時，沖壓件擴大應用到新款筆電與其他應用，預估來自沖壓件的營收可望年增兩成，帶動今年整體業績達成雙位數成長的目標。

他說，客戶發布新機之後，7月到9月針對該公司的沖壓件，採取預估性備貨，隨著新手機正式開賣，10月至12月可能依銷售狀況再決定訂單水位，不過，優群已經新切入筆電領域的沖壓件，由於應用在筆電產品的單價是手機兩倍，因此，第4季營運仍然可期。

劉興義說，美系筆電客戶採用沖壓件是屬於全新規格，製作難度更高，好處是報價可以提升，而且較高的技術門檻，還能有效阻擋新的競爭者進入。

EPS 筆電 營收

