台航財報／第3季EPS 1.35元 受惠陽明股利挹注、獲利年增4成

台航（2617）累計前三季合併營收31.24億元，年減5.5%，營業毛利約12.5億元，較去年減少約1.2億元，毛利率皆在40%以上，稅後純益9.85億元，跟去年同期相近，每股稅後純益為2.36元。

台航第3季營收為10.8億元，年減6.25%，陽明海運（2609）股利挹注，稅後純益為5.64億元，年增41%，每股稅後純益為1.35元。

台航表示，第3季單季獲利相較上半年已明顯回升，主要因素有美國與主要貿易國家（除中國大陸外）的關稅談判已大致確定，產業投資的不確定因素逐漸消弭；其次，中國大陸與美國貿易戰因素，大量進口巴西大豆，今年巴西大豆產量亦創歷史新高，出口延續至第3季。

此外，印尼7月開始解除出口煤炭價格管制，出口量激增，以上因素有效帶動中、小型船舶船噸需求及運價，再加上業外認列陽明海運股利收入，第3季單季達EPS 1.35元，累計前三季EPS 2.36元，與去年同期相當。

台航長期持續推動船隊汰舊換新計劃，目前散裝船隊平均船齡約5.7歲，除2024年初已訂造2艘4萬載重噸散裝新船，預計2026上半年交船營運外，2025年初另訂造2艘6.4萬載重噸散裝新船，預計於2028年第3、4季交付。明年公司將視全球散裝航運市場景氣走勢、船舶供需變化及國際節能減碳政策發展等因素，審慎評估並研議是否啟動額外新造船計劃，以持續優化船隊，並強化公司整體營運競爭力。