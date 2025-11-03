振大環球財報／第3季賺贏上半年 前三季EPS 11.38元、穩賺一個股本

振大環球（4441）3日公布第3季財報，單季營收22.58億元，年增5.61%、季增17.9%，稅後純益3.77億元，年增5.6%，並較上季跳增10倍以上，單季EPS 6.07元，不僅創近兩年單季新高，更超越上半年的獲利水準。

振大環球前三季累計營收達56.84億元，年增28.9%；稅後純益6.96億元，年減14.7%，每股盈餘11.38元。主要是第2季受關稅與匯率波動影響獲利表現，不過，第3季隨訂單穩定回籠，營運逐漸回到常軌，獲利已明顯回升，全年可望連續五年穩賺一個股本，展現穩健的營運體質。

展望第4季，隨著10月進入聖誕節前的出口旺季，加上客戶新品拉貨啟動，營運可望延續強勁走勢。公司預期，2025全年營收有機會逼近歷史新高，獲利則可望挑戰去年水準。

針對明年布局，振大環球提出「發、快、錢」三大策略，主動開發多樣布料與款式（發）、快速反應市場需求、縮短交貨期（快）、控管成本、提升毛利（錢）。公司指出，三大主要客戶將成為明年成長動能來源，首先是電商客戶，今年出貨量已翻倍成長，受惠於客戶雲端AI分析系統，能精準預測款式、精準廣告投放，使成本及庫存大幅下降。

AI讓購物體驗更智慧，帶動服飾銷售穩定成長，預估明年基本款及網紅新品服飾仍將推升出貨量；其次是美國最大運動實體通路，透過結合運動體驗的門市刺激消費穩定增量，併購Foot Locker後通路擴張效應可望於2026年全面發酵；第三是量販通路客戶COSTCO持續放量，明年訂單預估再增加逾三成。

在產能布局方面，振大環球表示，因為客戶對快單的需求，越南產區將於明、後年持續擴充，同時印尼產區將占整體產能約5%至10%，印尼具成本競爭的優勢，將與馬島產區互相配合，明年整體產能可望提升二至三成，為後續營收與獲利成長注入新動能。靈活的多產區配置不僅強化交期與供應彈性，也進一步鞏固公司在議價與成本控制上的優勢。

展望後市，振大環球表示，隨著新產能陸續開出、主要客戶訂單持續放量，公司對明年營運仍審慎樂觀，期望延續穩定成長的趨勢。