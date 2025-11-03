綠能環保股東方風能11月3日起 進行股票初次上市前競拍

永豐金證券輔導綠能環保股東方風能（7786），配合上市前公開承銷作業，辦理現金增資發行新股1萬8,800張，其中1萬3,536張採競價拍賣方式承銷，投標期間為11月3日至11月5日，此次競拍底價為150元，預計上市掛牌日為11月18日。

東方風能專注於離岸風電的工程建設及營運維護，擁有完善船隊安全管理系統與豐富的營運實績，並經多家大型開發商與統包商稽核認可，迅速成為台灣規模最大的離岸海事工程船隊運營商之一。

東方風能自成立以來積極擴大船隊規模，目前持有及主營18艘各式種類船舶(含建造中4艘新船)，其中，人員運輸船為7艘、拖船3艘、探勘船1艘、重件駁船1艘、重型工程支援船1艘與軟管/海纜安裝船1艘，主要業務包括離岸工程建置、海上運輸、各式海纜建置工程、風場運維等。

目前，東方風能正新造4艘大型船舶，包含風場運維支援船3艘、重型工程支援船1艘，總船隊造價已超過新台幣190億元，多元化的船隊規模使公司具備應對各類海事工程需求的全方位服務能力，能高效滿足客戶需求，展現市場領先優勢。

東方風能專精於海事工程船舶租賃、離岸風場建設及長期運維服務、海纜工程及專案管理，特別聚焦於離岸風力發電領域。同時，東方風能也已切入離岸油氣田及通信海纜建置及維修等領域。

憑藉全面的海事工程技術與全生命週期服務，東方風能為客戶提供高度可靠的一站式解決方案，推動亞太區域的海事能源及工程發展。112年度、113年度及114年上半年度公司獲利呈現上升趨勢，EPS分別為7.07元、7.94元及4.83元。