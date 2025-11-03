皇家可口新品上市 助攻速食餐飲業務

甫上市的皇家可口（7791）拓展連鎖速食餐飲業務，新推出的奶昔產品，在知名連鎖餐飲品牌反響熱烈，營銷團隊已評估全面擴大到全台逾300間店舖，可望衝高來客數並帶動第4季營運。

皇家可口自成立以來，一直以研發創新及跨界結盟等佈局，強化產品競爭力，並擴大目標市場，自有品牌杜老爺甜筒、曠世奇派等產品30年來風行全台，今年更一舉推出包括「杜老爺紅豆牛奶QQ雪糕」、「杜老爺抺茶紅豆QQ雪糕」、「杜老爺甜筒太妃糖起司冰淇淋」及「曠世奇派提拉米蘇雪糕」等產品，帶動今年夏天的冰品營收季季高。

皇家可口同時發展急凍熟麵產品，在同樣的零下18度冷鏈車隊物流運送下，一次將冰和麵送達連鎖餐飲或連鎖通路等客戶手上，1+1>2的綜效，令皇家可口今年9月份單月營收較去年同期成長達2.72%。

皇家可口代工連鎖超商推出香菜口味霜淇淋，已在全省17家全家便利商店門市熱銷，針對市場傳言全家之後將推出起司霜淇淋，對此，全家官方僅神秘透露「敬請期待」，惟據悉全家之前就有推出過起司霜淇淋，當時市場口碑爆棚，而該起司霜淇淋也由皇家可口生產。

皇家可口的急凍熟麵也持續與連鎖餐飲品牌展開合作，今年10月份八方雲集旗下品牌梁社漢排骨看準秋冬季節的熱食熱湯需求，推出「番茄牛三寶麵」，麵條就特別選用皇家可口的「南僑讚岐」急凍熟麵，目前梁社漢全省240家分店都上市推出「番茄牛三寶麵」，將可挹注皇家可口的營收及獲利。

在獲利表現方面，皇家可口今年上半年每股盈餘（EPS）達4.08元，較去年同期3.33元明顯成長，而皇家可口近年來每年均分配現金股息，配發率約在七成左右，若以去年現金股利每股3.3元保守推算，並以2025年10月30日收盤價80.2元計算，殖利率約達4.11%。