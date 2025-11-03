快訊

蓋好6年不賣 北大特區「神秘大樓」要銷售了

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

方向盤「10點10分」握法已過時！專家教正確保命駕駛姿勢 開長途不易累

東方風能18日上市 競拍底價150元

中央社／ 台北3日電
東方風能預計11月18日掛牌上市，圖為董事長陳柏霖。聯合報系資料照／記者宋健生攝影
東方風能預計11月18日掛牌上市，圖為董事長陳柏霖。聯合報系資料照／記者宋健生攝影

綠能環保股東方風能今天宣布，配合上市前的公開承銷作業，辦理現金增資，發行新股1萬8800張，其中1萬3536張採競價拍賣方式承銷，投標期間自今天起至5日，競拍底價為150元，預計18日上市掛牌。

東方風能聚焦離岸風電工程建設及營運維護，擁有船隊安全管理系統與營運實績，並經多家大型開發商與統包商稽核認可，成為台灣規模最大的離岸海事工程船隊運營商。

東方風能表示，自成立以來積極擴大船隊規模，目前持有及主營18艘各式種類船舶，包含人員運輸船7艘、拖船3艘、探勘船1艘、重件駁船1艘、重型工程支援船1艘與軟管/海纜安裝船1艘，主要業務包括離岸工程建置、海上運輸、各式海纜建置工程、風場運維等，目前也正新造4艘大型船舶，包含風場運維支援船3艘、重型工程支援船1艘，總船隊造價已超過新台幣190億元。

東方風能推估，今年營收有望挑戰近新台幣百億元、獲利創高，2027年受惠大型船舶入列達6艘，且有合約挹注，營收會大幅增加。

延伸閱讀

高雄某醫院大跳電！外部工程誤觸高壓線 台電迅速修復

噸重鐵片從天而降！男倉庫操作起重機被砸死 雇主父子遭起訴

北市府公務員缺額破一成 議員點兩大主因籲發首都加給

侯友宜視察信義國小停車場工程 前瞻計畫28案已完成19案

相關新聞

東方風能18日上市 競拍底價150元

綠能環保股東方風能今天宣布，配合上市前的公開承銷作業，辦理現金增資，發行新股1萬8800張，其中1萬3536張採競價拍賣...

晶碩10月營收年增17%

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公布10月合併營收7.01億元，年增17.61%、月增12.71%，創下近兩年來新...

國產迎台北大都更利多

混凝土龍頭廠國產（2504）表示，為了迎接台北市大都更時代來臨，國產日前汐止二廠已正式加入營運，結合汐止一廠及基隆廠的設...

昶昕攻金屬回收 拚擴產

昶昕（8438）受惠於金屬回收再利用需求旺，今年第3季稅後純益3,988萬元，季增279%，年減10.7%，單季獲利寫近...

豐達科上月營收年增25%

高階扣件廠豐達科（3004）昨（2）日公告10月營收約3.6億元，年增逾25%；今年前十月累計營收32.7億元，比去年同...

華安攻 AI 藥物開發平台

新藥開發公司華安（6657）宣布，100%子公司源華智醫已與宏碁旗下安圖斯科技（Altos Computing）簽署合作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。