東方風能18日上市 競拍底價150元

綠能環保股東方風能今天宣布，配合上市前的公開承銷作業，辦理現金增資，發行新股1萬8800張，其中1萬3536張採競價拍賣方式承銷，投標期間自今天起至5日，競拍底價為150元，預計18日上市掛牌。

東方風能聚焦離岸風電工程建設及營運維護，擁有船隊安全管理系統與營運實績，並經多家大型開發商與統包商稽核認可，成為台灣規模最大的離岸海事工程船隊運營商。

東方風能表示，自成立以來積極擴大船隊規模，目前持有及主營18艘各式種類船舶，包含人員運輸船7艘、拖船3艘、探勘船1艘、重件駁船1艘、重型工程支援船1艘與軟管/海纜安裝船1艘，主要業務包括離岸工程建置、海上運輸、各式海纜建置工程、風場運維等，目前也正新造4艘大型船舶，包含風場運維支援船3艘、重型工程支援船1艘，總船隊造價已超過新台幣190億元。

東方風能推估，今年營收有望挑戰近新台幣百億元、獲利創高，2027年受惠大型船舶入列達6艘，且有合約挹注，營收會大幅增加。