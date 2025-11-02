快訊

黃仁勳福斯受訪點名這幾家台廠 助輝達9個月實現在美全程先進製造

美軍是否協防台灣？川普回應 稱習近平保證「不在我任內動台灣」

史上最大球賽！2026美加墨世界盃還有誰參賽？

晶碩10月營收年增17%

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
晶碩董事長郭明棟。聯合報系資料照
晶碩董事長郭明棟。聯合報系資料照

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公布10月合併營收7.01億元，年增17.61%、月增12.71%，創下近兩年來新高；累計今年前十月合併營收58.11億元，年增3.41%。

晶碩日前剛剛公布第3季財報，受匯率與中國大陸市場價格競爭壓力影響，毛利率較去年同期下滑三個百分點，降至51%，稅後純益3.97億元，年減9.38%，每股純益5.09元；累計今年前三季稅後純益11.99億元、年減15.67%，每股純益15.38元。

晶碩近六月營收表現
晶碩近六月營收表現

晶碩近日表示，雖然第3季獲利不如預期，但單季產能利用率已接近滿載，整體優於去年同期。今年「雙11」檔期需求明顯優於去年，其次是日本市場矽水膠產品出貨量大增，推升整體稼動率與銷售動能。

展望後市，晶碩認為，第4季毛利率有望回升，產能利用率可望較第3季再攀升，但仍要取決於匯率走勢，在新台幣未明顯升值的前提下，毛利表現將優於第3季。目前第4季接單狀況良好，並已開始洽談明年首季訂單。

在產能布局方面，晶碩越南新廠第一期已於上半年完工，10月啟動認證流程，最快預計明年第4季投產，屆時將挹注新增產能。越南二期廠規畫與時程則將依市場需求與產能調配進度而定。未來將持續優化產品組合並提升高毛利產品比重，以對抗價格競爭、穩定獲利表現。

法人報告指出，晶碩營運最壞情況已過，儘管中國、日本市場競爭仍然延續，加上匯率影響獲利表現，但是隨著水膠彩片持續熱賣，及矽水膠新品取得產品證並出貨，晶碩長期動能可期。法人分析，晶碩針對歐洲及日本分別有高階矽水膠透片及矽水膠日拋彩片新品出貨，加上日本水膠彩片持續熱銷，雖然短期仍有匯率不利因素，但可望逐漸消散，並將持續優化產品組合。

另外，晶碩大溪廠今年底前月產能將提升500 萬片至1,500萬片，其中矽水膠約占1,000萬片，2026年預計再擴產1,000~2,000萬片，矽水膠產能占比將明顯提升。法人預估，晶碩今年底矽水膠產品占營收達10%，其中3~4%為長天期拋，6~7%為日拋；隨產能持續擴張，2026年矽水膠產品占比可望提升至 15%。

晶碩 日本

延伸閱讀

MLB／山本由伸世界大賽MVP神級演出 日本球迷驕傲：能夠見證很幸福

台灣香蕉銷日數量大減 因價高、日圓大貶及菲國競爭

黃國昌：政黨相處信任很重要 說到未做到也會有懲罰

強化國防 日本考慮引進核潛艦

相關新聞

晶碩10月營收年增17%

隱形眼鏡大廠晶碩（6491）昨（2）日公布10月合併營收7.01億元，年增17.61%、月增12.71%，創下近兩年來新...

國產迎台北大都更利多

混凝土龍頭廠國產（2504）表示，為了迎接台北市大都更時代來臨，國產日前汐止二廠已正式加入營運，結合汐止一廠及基隆廠的設...

昶昕攻金屬回收 拚擴產

昶昕（8438）受惠於金屬回收再利用需求旺，今年第3季稅後純益3,988萬元，季增279%，年減10.7%，單季獲利寫近...

豐達科上月營收年增25%

高階扣件廠豐達科（3004）昨（2）日公告10月營收約3.6億元，年增逾25%；今年前十月累計營收32.7億元，比去年同...

華安攻 AI 藥物開發平台

新藥開發公司華安（6657）宣布，100%子公司源華智醫已與宏碁旗下安圖斯科技（Altos Computing）簽署合作...

金控Q3投資翻紅創高！帳上賺飆破2400億 明年配息空間大開

全球股債市齊揚，讓金控帳上投資大翻紅。據金管會截至9月底統計，14家金控國內外帳上投資未實現收益2,401億元，終結連兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。