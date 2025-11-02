昶昕攻金屬回收 拚擴產

昶昕（8438）受惠於金屬回收再利用需求旺，今年第3季稅後純益3,988萬元，季增279%，年減10.7%，單季獲利寫近四季新高；每股純益0.57元。昶昕越南廠本季將可完成機台設備裝機，規劃明年首季導入試量產，可望逐步推升營運成長。

昶昕第3季合併營收9.99億元，季增7.2%，年增8.1%，為近39個月新高。第3季毛利率11.4%，季增1.3個百分點、年減2.86個百分點。

昶昕累計今年前三季合併營收27.97億元，年增10.2%，為近三年同期新高。毛利率12.46%，年減1.84個百分點。稅後純益8,446萬元，年減31.6%，每股純益1.21元。

昶昕是特用化學品製造與金屬回收再利用廠，業者表示，今年上半年供應前段的蝕刻液產品銷售佳；下半年則是後段金屬回收再利用產品訂單需求旺。

因應AI浪潮對電子線路蝕刻精密需求提升，昶昕積極優化AI用電路板特用化學品的開發，並打造東南亞供貨體系，除建置越南廠外，也將布局泰國市場，藉以滿占客戶全球化布局。

昶昕指出，AI浪潮加上全球供應鏈裂解與重組發酵，為滿足客戶在AI主流產業與運用布局，將提供高精密線路成型蝕刻特用化學品，並提供金屬資源性廢液回收再生服務平台。供應鏈重組原先是因應中國+1的趨勢，如今則是需考量輸美關稅議題。

昶昕表示，未來不排除將海外生產原料，回台加工再出售的營運模式。