鐵礦價有撐 鋼價利多

國際鐵礦價格表現強勁，每公噸高掛107美元，單周上漲2.8%、近月漲3.8%，尤其中國大陸10月鐵礦進口量預計達到1.13億公噸，為近年高位，礦價獲得支撐，有利鋼價表現。

上市鋼廠主管說，近月來鐵礦石價格展現雙重矛盾，短期因為大陸進口強勁、全球船運費上升帶動礦價回升，但另一方面，中期至中長期的基本面仍偏弱：全球鋼鐵需求疲弱、供給端可能有增量壓力。

上市鋼廠主管表示，雖然大陸粗鋼產量放緩，但進口鐵礦至今仍維持高位，顯示鋼廠為降低成本、補庫存仍有動作，只是房地產、製造業、基建需求未完全回溫，對長期需求形成隱憂。

中鋼（2002）專家指出，根據商情綜合分析，展望2026年鐵礦石價格仍可能維持在每公噸100至110美元區間，主因在於庫存與進口仍活躍，且季節補庫因素尚在。

同時根據權威機構的長期預測，2027年以後若鋼鐵產業向「高附加值鋼材」轉型、低品位礦需求下降、而優質鐵礦供應稀缺，可能支持高品位礦或差異化礦種價格維持更好，但整體鐵礦市場仍面臨結構性壓力。

整體觀察，目前鐵礦石價格可見支撐，但主要偏向季節性補庫，而非根本性需求爆發。若未來需求未明顯翻轉且供給新增加速，則價格有回落風險。建議關注大陸進口變化、新增產能落地情況、以及全球鋼鐵需求復甦力度。

全球鋼市深陷低迷困境，各國鋼鐵需求疲軟，過剩產能壓力未緩解，中鋼專家指出，鋼廠若仍停留在傳統製造思維，將難以突圍，唯有擁抱轉型、提高附加價值，才能在蕭條中尋得生機。

大陸龍頭廠寶鋼在10月31日發布最新的業績與市場展望，該公司近年積極聚焦汽車用板、高階矽鋼與智慧製造，並以綠色冶金技術打造新競爭力。當市場需求不振、原料價格波動時，寶鋼仍能維持穩健獲利，關鍵在於「由量取勝」轉為「以質取勝」。中鋼專家表示，寶鋼不再追求產量規模，而是透過提升產品附加價值、優化訂單結構、發展新應用市場，成功抵禦了景氣低谷的衝擊。