台灣虎航前三季EPS 4.28元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

台灣虎航（6757）昨（31）日董事會通過前三季財報，2025年前三季營收125.87億元，年減0.39%，稅後純益為19.69億元，年減20.5%，EPS 4.28元。考量到長期營運，台灣虎航布局南台灣市場商機，於12月23日將自高雄及台南雙首航熊本航線，12月25日將再首航台南-沖繩航線。

台灣虎航表示，隨9月國籍航空載客率公布，台灣虎航載客率穩定維持85%以上，整體營業收入累計與去年相當，前三季獲利不如去年同期，主要受到增提發動機維修準備、新機引進等資本支出增加影響，稅後純益19.69億，年減20.5%。

展望第4季及明年，台灣虎航積極擴大布局，董事會昨日也通過增租發動機、延租一架航機及明年度自有機引進並已鋪陳積極性班表。

另外，隨著立法院三讀通過「韌性特別預算案」，預計本月起發放，再加上將迎來ITF台北國際旅展，銷售航班預估較同期第4季增長幅度明顯，看好維持高載客率下，第4季營收表現將有所表現。再加上年底為傳統旅遊旺季，期待消費者預期心理將增加旅遊觀光性消費，並延續至夏季航班開賣。

台灣虎航於12月23日將自高雄及台南雙首航熊本航線，此外，12月25日將再首航台南-沖繩航線，進一步深化台日之間的航網密度。

