藥華藥打造成長引擎

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

藥華藥（6446）昨（31）日宣布，旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b-njft（簡稱Ropeg，即P1101），正式向美國食品及藥物管理局（FDA）申請新增適應症，新增適應症為原發性血小板過多症（ET），預計2026年取證，目標搶攻美國約15萬ET病患市場，盼成為公司第二成長引擎。

藥華藥表示，Ropeg用於治療ET，已於2014年取得美國孤兒藥認證，此次向美國FDA正式提出申請ET藥證，亦同步以Ropeg具優於現行治療潛力、可滿足醫療迫切需求等優勢，向FDA申請「優先審查」資格認定，以加速藥證審查時間，讓ET病患可更快取得Ropeg。依規定，FDA將於送件後60天左右通知申請案文件齊全、進入實質性審查。

藥華藥指出，Ropeg為公司自行發明生產的新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球約50個國家核准，用於真性紅血球增多症（PV）患者，打入包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場。

延伸閱讀

雞同鴨講！川習會後美中聲明各吹各的調 關稅稅率、稀土驚現落差

粿粿王子美國團「還有另一對出軌」？天后闆妹一句話網全炸鍋

川普下令重啟核試 美現行試驗與恢復試爆條件一次看

被美國海關遣返！幻藍小熊6人全被帶到小房間：錯愕又心疼粉絲

相關新聞

AI引爆需求 重電四雄大啖電力商機

AI科技發展引爆電力需求，科技巨擘紛紛高喊電不夠用，重電四雄包括華城（1519）、亞力、士電及中興電可望再度迎一波新需求...

達運第3季EPS -0.05元 攻新應用

達運（6120）昨（31）日董事會通過第3季財報，單季歸屬於母公司淨損3,067.3萬元，相較於前季淨損8,257.0萬...

大豐電第3季每股純益0.8元

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）昨（31）日董事會通過第3季財報，第3季營收5.4億元，與上季相當，稅後純益1.27...

藥華藥打造成長引擎

藥華藥（6446）昨（31）日宣布，旗下新藥Ropeginterferon alfa-2b-njft（簡稱Ropeg，即...

台灣虎航前三季EPS 4.28元

台灣虎航（6757）昨（31）日董事會通過前三季財報，2025年前三季營收125.87億元，年減0.39%，稅後純益為1...

台灣虎航財報／前三季每股盈餘4.28元 看好第4季營收表現

台灣虎航（6757）31日董事會通過2025年前三季財報，2025年前三季營收125.87億元，年減0.39%，稅後純益...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。