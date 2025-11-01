AI引爆需求 重電四雄大啖電力商機

AI科技發展引爆電力需求，科技巨擘紛紛高喊電不夠用，重電四雄包括華城（1519）、亞力、士電及中興電可望再度迎一波新需求，未來營運看俏。

近日OpenAI、Google、微軟等紛紛強調「電力」不足問題，OpenAI更直指「電力就是新石油」，使人工智慧（AI）帶動的電力競逐再成熱點，市場看好重電、線纜相關族群有望大啖商機。

重電族群昨（31）日股價強勢上揚，電機機械指數收盤漲2.94%，華城、亞力、士電三檔更飆漲停，亮燈收盤，成交量均突破萬張，其中華城更再度站上700元。線纜股華榮、大亞收盤分別漲2.48%及1.44%，成交量均突破1.5萬張。

華城近年大嗑美國電力商機，目前在手訂單滿檔，訂單能見度已達2028年，去年底獲得「星際之門」計畫變壓器訂單，華城表示，目前正在洽談第二期訂單，此外，已陸續取得其他AI資料中心電力設備訂單。

華城指出，今年上半年外銷營收占比達54％，較去年全年45％，大幅成長9個百分比，其中銷美國比例接近四成。

士電、亞力也受電力需求加持，今年營運看旺。士電目前訂單已接到2028年，未來兩年產能也已經全滿，T3新廠9月將量產，T4工廠規劃明年底完工，兩新廠量產後，總產能可增加50%。

此外，輝達拍板進駐北士科T17、T18，全案塵埃落定，同屬「士林三寶」之一的士電，股價也受此消息連帶激勵。

亞力目前在手訂單超過百億元，在台電強韌性電網政策引領下，台電銷貨創同期新高，亞力表示，隨著半導體產業擴廠、軌道建設相關訂單大幅成長，訂單能見度至少三年，未來營運持續看好。

中興電目前在手訂單417億元，今年廠房順利擴建完成，新增兩成產能，中興電指出，未來營運動能除了來自台電強韌電網計畫持續接單，包括電源開發計劃、半導體業國內外擴建新廠、國際大廠建置大型AI及IDC機房等，皆持續推動GIS業績成長。

線纜業除了受惠AI科技、基礎建設發展等帶動線纜需求外，近期更受惠國際銅價大漲，線纜業者認為，近年全球各國積極發展基礎建設計畫，加上AI如火如荼發展，都拉高對電力設備需求，同步帶旺銅相關應用市場發展。