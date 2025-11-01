聽新聞
達運第3季EPS -0.05元 攻新應用
達運（6120）昨（31）日董事會通過第3季財報，單季歸屬於母公司淨損3,067.3萬元，相較於前季淨損8,257.0萬元，虧損收斂，但較去年同期淨損7,114.1萬元相比，虧損擴大，單季每股淨損0.05元；累計前三季歸屬於母公司業主淨損1.13億元，每股淨損0.17元。
達運第3季營收39.51億元，季增39%，年減34.1%。單季毛利率約5.48%。受整體成本與費用影響，單季營業淨損為6,309.4萬元。累計前三季營收130.52億元，年減19.69%。
展望未來，達運董事長蔡國新表示，隨著產品組合優化與成本管控見效，顯示器主業有望持續回升，預期明年表現將優於今年。新技術應用方面，積極與友達等夥伴攜手，成功導入次世代Ｍicro LED透明顯示技術與彩色電子紙應用方案，應用於智慧零售場域。
