大豐電第3季每股純益0.8元

有線電視與寬頻業者大豐電（6184）昨（31）日董事會通過第3季財報，第3季營收5.4億元，與上季相當，稅後純益1.27億元，略低於上季的1.28億元，每股純益0.8元，累計前三季營收16.2億元，年增2.3%，稅後純益3.89億元，年減3.8%，每股純益2.57元。

大豐電董事長張銘志表示，生成式AI、影音串流平台帶起高速網路需求，看好寬頻服務將成主流，持續建設升級網路，透過策略夥伴建構北高網路骨幹100G，擴大網路涵蓋。大豐電今年前三季來自寬頻服務收入達6.6億元，占營收比重41%，加計電路出租收入，寬頻相關業務營收占比達42.2%，前三季每股純益2.57元。

張銘志表示，市場結構改變，用戶視聽行為改變，平台業者也須積極應對，看好生成式AI、影音串流平台等多樣化網路工具及雲端應用之普及，消費者對於穩定且高速的網路服務高度依賴，持續投資網路基礎建設、提升傳輸品質。

大豐電深耕GPON/FTTH光纖網路架構，升級10G PON，透過與策略夥伴聯網串接，建構北高網路骨幹100G，擴大網路覆蓋面，形成聯盟效益。

大豐電為強化資產配置效益，已通過成立「數位資產委員會」議案，董事戴永輝、董事長張銘志及獨董陳緒倫擔任委員，成為首家以比特幣作為長期儲備的上市櫃公司，大豐電希望建立可稽核、可追溯、可量化之控制體系，各項重要職務分離聘請專業外部顧問提供決策建議，加強內部稽核，旨在確保資產安全並降低營運與法規風險。

大豐電強調，未來將以穩健優先原則，持續推動在數位轉型與資產價值管理上的戰略布局，強化資本韌性與長期競爭力。