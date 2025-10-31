台灣虎航財報／前三季每股盈餘4.28元 看好第4季營收表現

台灣虎航（6757）31日董事會通過2025年前三季財報，2025年前三季營收125.87億元，年減0.39%，稅後純益為19.69億元，年減20.5%，每股盈餘(EPS)4.28元。考量到長期營運，將增租發動機及延租1架航機，台灣虎航於12月23日將自高雄及台南雙首航熊本航線，此外，12月25日將再首航台南-沖繩航線。

台灣虎航表示，隨9月國籍航空載客率公布，台灣虎航載客率穩定維持85%以上，整體營業收入累計與去年相當，主受增提發動機維修準備、新機引進等資本投資影響，稅後淨利19.69億，年減20.5%。

展望第4季及明(2026)年，董事會31日也通過增租發動機、延租1架航機及明年度自有機引進並已鋪陳積極性班表。隨著立法院三讀通過「韌性特別預算案」，預計下(11)月起發放，再加上將迎來ITF台北國際旅展，銷售航班預估較同期第4季增長幅度明顯，看好維持高載客率下，第4季營收表現將有所表現，再加上年底為傳統旅遊旺季，亦期待消費者預期心理將增加旅遊觀光性消費，並延續至夏季航班開賣。

台灣虎航於12月23日將自高雄及台南雙首航熊本航線，此外，12月25日將再首航台南-沖繩航線。熊本不僅是台虎飛航日本的第23個航點，台南-熊本更是台灣虎航首條從台南出發的國際航線，藉此強化台虎航網的布局優勢，進一步深化台日之間的航網密度。目前台灣虎航高雄出發的日本航點包括札幌(新千歲)、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、沖繩，待熊本開航後，共有9條航線；台南出發則一口氣開航熊本、沖繩2條航線，提供南台灣旅遊市場更多的選擇。