中鋼出運 9月單月虧損收斂

中鋼（2002）昨（30）日公告，今年9月稅前虧損9.8億元，與8月虧損12.9億元相比較改善許多，後市展望穩定優化。

中鋼今年前三季合併營業收入2,417億元，累計稅前虧損46.7億元。中鋼9月個體（非合併）鋼品銷售量61.3萬公噸，今年前三季累計鋼品銷售量555.8萬公噸。

中鋼指出，9月合併稅前虧損淨損較上月改善，主要是鋼鐵業銷售數量減少，致營業收入減少，但相對單位毛利增加，致營業損失減少，同時礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。

另一方面，今年累計前三季合併稅前虧損轉虧，主要受鋼鐵業銷售單價減少，致營業收入減少及營業損失增加，另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，造成業外支出增加，影響獲利。

中鋼指出，目前美歐等主要經濟體平穩運行，但因政策不確定性及高關稅影響經濟前景的風險，OECD對明年全球經濟成長率估值仍持平在2.9%。

台灣方面，雖人工智能及半導體相關產品拉貨持續強勁，但傳產及製造等其他產業則面臨弱勢。