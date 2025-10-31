快訊

華新不銹鋼維持平盤

經濟日報／ 記者朱曼寧林政鋒／台北、高雄報導

華新（1605）、不銹鋼上游廠燁聯昨（30）日開出11月不銹鋼盤價，華新300系、316附價平盤、200及400系均維持平盤。燁聯304不銹鋼每公噸調降1,000元，而316L附價及430系維持平盤。

華新表示，因主要合金原料價格持穩或小幅上揚，有助於支撐不銹鋼市場行情；加上新台幣匯率走貶，進一步推升鋼廠採購成本。此外，美國聯準會已確定今年第二度降息1碼，有助於維持消費市場採購動能，綜合市場情勢與協助客戶維持競爭優勢，11月盤元產品牌價維持平盤。

燁聯指出，近日美中元首會談，可望為全球貿易戰開啟降溫的序幕，同時美國聯準會宣布今年二度降息，有助於提振市場信心，進而促進未來全球貿易動能。

另一方面，目前理應是鋼鐵傳統旺季，但受美中貿易戰及俄烏尚未停戰影響，需求受壓抑，待不確定因素逐漸排除後，需求可望回復至正常水準。

美國聯準會 不銹鋼 燁聯

相關新聞

大統益2025年前三季 EPS 5.84元 聚焦本業

大統益（1232）昨（30）日公布第3季財報，第3季稅後純益為3億元，年增20%，為歷史同期次高，每股純益（EPS）為1...

豐達科2025年前三季 EPS 4.4元 啟動增資

豐達科（3004）昨（30）日董事會通過今年前三季合併財報，第3季單季稅後純益約0.7億元，年減約1.7%，每股純益（E...

中鋼出運 9月單月虧損收斂

中鋼（2002）昨（30）日公告，今年9月稅前虧損9.8億元，與8月虧損12.9億元相比較改善許多，後市展望穩定優化。

泛用樹脂跌價 台化有利

油價走跌下，波及下游加工業買氣，兩大泛用樹脂聚苯乙烯（PS）、ABS近一周來各有每公噸20、25美元跌價，供應商台化（1...

