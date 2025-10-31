華新（1605）、不銹鋼上游廠燁聯昨（30）日開出11月不銹鋼盤價，華新300系、316附價平盤、200及400系均維持平盤。燁聯304不銹鋼每公噸調降1,000元，而316L附價及430系維持平盤。

華新表示，因主要合金原料價格持穩或小幅上揚，有助於支撐不銹鋼市場行情；加上新台幣匯率走貶，進一步推升鋼廠採購成本。此外，美國聯準會已確定今年第二度降息1碼，有助於維持消費市場採購動能，綜合市場情勢與協助客戶維持競爭優勢，11月盤元產品牌價維持平盤。

燁聯指出，近日美中元首會談，可望為全球貿易戰開啟降溫的序幕，同時美國聯準會宣布今年二度降息，有助於提振市場信心，進而促進未來全球貿易動能。

另一方面，目前理應是鋼鐵傳統旺季，但受美中貿易戰及俄烏尚未停戰影響，需求受壓抑，待不確定因素逐漸排除後，需求可望回復至正常水準。