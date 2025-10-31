聽新聞
豐達科2025年前三季 EPS 4.4元 啟動增資
豐達科（3004）昨（30）日董事會通過今年前三季合併財報，第3季單季稅後純益約0.7億元，年減約1.7%，每股純益（EPS）1.25元，為近九個季度以來單季次低；累計前三季稅後純益2.45億元，年減約9%，每股純益4.4元。
豐達科昨日召開董事會並通過對馬來西亞子公司增資1,000萬美元（約新台幣3億元），以強化營運資金與支應後續擴產規畫。
豐達科昨日董事會通過對馬來西亞子公司增資案，董事會決議對馬來西亞子公司MY NAFCO PRECISION SDN. BHD.（簡稱MYN）增資1,000萬美元，豐達科表示，此次增資案旨在強化子公司營運資金與支應後續擴產規畫。此次增資後，對馬來西亞子公司MYN累計總投資金額為3,000萬美元（約新台幣9億元）。
此外，買家用戶陸續通過對豐達科馬來西亞子公司MYN的航太認證審核，為因應後續需求，MYN董事會決議購置位於馬來西亞之土地，面積8,332平方公尺，總金額馬幣807萬元（約合新台幣5,900萬元）。
