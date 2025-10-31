聽新聞
大統益2025年前三季 EPS 5.84元 聚焦本業
大統益（1232）昨（30）日公布第3季財報，第3季稅後純益為3億元，年增20%，為歷史同期次高，每股純益（EPS）為1.91元；累計前三季稅後純益為9.3億元，年減3.1%，EPS為5.84元。
大統益長期專注於國內大宗物資市場經營，並聚焦於具備競爭優勢的大豆相關產品，包含大豆粉、全脂豆粉、大豆油、精選大豆、大豆卵磷脂、非基改大豆及各種植物油，如棕櫚油、芥花油、葵花油等之生產與販售，多項主力產品市占率居市場之冠，期許成為亞洲區最具競爭力的大豆加工廠及植物油生產廠商之一。
對於未來營運展望，大統益也指出，持續由核心事業出發，專注本業發展，強化競爭優勢，疫情結束國際情勢變化帶來的影響仍時刻挑戰企業，大統益除須面對台幣匯率與原料價格波動，也須應對地緣政治或極端氣候所造成的供給面衝擊；在整體競爭力發揮下，克服困難維持穩定獲利。
面臨關稅、匯率問題挑戰，大統益表示，已習於面對進口品在本國市場的競爭。
