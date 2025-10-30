泛用樹脂跌價 台化有利

油價走跌下，波及下游加工業買氣，兩大泛用樹脂聚苯乙烯（PS）、ABS近一周來各有每公噸20、25美元跌價，供應商台化（1326）、國喬、台達化等等待市場需求增溫，以推升營運表現。

市場人士指出，觀察近日油市變化，OPEC+增加石油產量的計劃可能再次超過市場的預期，加上美國對俄羅斯兩大石油公司實施制裁所帶來的提振作用正在消退，投資人質疑制裁的執行效果，使得國際油價一度連跌三個交易日，讓PS和ABS原料交易趨冷，報價延續弱勢。

以做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的PS來看，面對市場信心不足情況，行情繼續走跌，近一周跌價每公噸20美元，新價為1,000美元；而做為家電、汽車內裝用料的ABS同步下探至每公噸1,205美元，本周跌價每公噸25美元。

至於建材用料聚氯乙烯（PVC）和做為醫療器材用料的聚丙烯（PP）的現貨市場成交僵持，再加上「反內捲」呼聲再起，力守平盤。

聚乙烯（PE）方面，用於農業用膜的線性低密度聚乙烯（LLDPE）、塑膠製品用料低密度聚乙烯（LDPE），以及塑膠袋用料的高密度聚乙烯（HDPE）也在平盤游走，價位處於每公噸850至1,020美元區間。

展望後市，業者表示，中國大陸泛用塑膠市場近幾年來陷入產銷失衡態勢，大陸官方今年陸續推動一連串刺激經濟政策，企圖救房市、促經濟。而第4季為泛用樹脂傳統的需求旺季，像感恩節、聖誕節及大陸網路購物節等各種民生消費產品陸續釋出需求，有利於各項原料銷售。

同時，美國聯準會（Fed）日前進一步降息，不僅有利於投資及消費，可望帶動下游加工業回補庫存意願提升。