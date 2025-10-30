豐達科財報／第3季EPS 1.25元、年減4.5% 增資馬來西亞1,000萬美元

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐達科（3004）30日董事會通過今年前三季合併財報。今年第3季每股稅後純益1.25元，高於第2季的1.16元，但與去年同期的1.31元相比年減4.5%。前3季累積稅後純益4.4元。

豐達科董事會並通過對馬來西亞子公司增資1,000萬美元，以強化營運資金與支應後續擴產規畫。

豐達科2025年第3季合併營收為9.8億元、年增14%，合併稅後純益0.7億元，季增8.5%、年減1.7%。單季每股稅後盈餘為1.25元，高於今年第2季的1.16元、低於去年同期的1.31元，為九個季度以來單季次低。

今年前3季豐達科營收2.9億元、年增13.3%，營業毛利7.1億元、年增0.8%；累積基本每股稅後純益4.4元，低於去年同期的4.95元。

