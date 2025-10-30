熙特爾喜迎營運高峰 全年獲利有望再寫新猷

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
熙特爾總經理陳伯勳指出，公司第4季將持續認列高雄儲能案場工程收入，預估將是全年營運高峰。記者陳昱翔／攝影
再生能源儲能廠熙特爾（7740）30日舉辦國際智慧能源周記者會，總經理陳伯勳指出，公司第4季將持續認列高雄儲能案場工程收入，預估將是全年營運高峰；法人推估，熙特爾今年將大賺超過一個股本，明年在海內外市場同步開花結果下，獲利有望更勝今年。

熙特爾今年6月興櫃轉創新板上市，預計明年下半年轉上市主板，該公司今年9月營收因認列高雄二座E-dReg大型案場，帶動單月營收衝上5.91億元，月增897.7%、年增1,159.1%，創歷史新高。

熙特爾累計今年前三季營收11.59億元，年增398.6%，創歷史新高，其中，第3季營收達7.07億元，單季營收已超越今年上半年營收4.52億元；獲利方面，上半年每股純益3.44元，較去年同期每股虧損2元，成功轉虧為盈。

陳伯勳進一步表示，公司9月營收衝上來的原因是開始認列高雄二座E-dReg大型案場，而這二座案場總計將帶來約90億元營收，目前公司依照工程進度，僅認列約9億元，第4季將持續認列工程收入，估計本季將是全年營收高峰。

展望明年營運，陳伯勳指出，明年仍有不少營收將來自認列高雄二座E-dReg大型案場的工程收入，同時也會有電池模組收入將進帳，而海外市場也會有業績進來，目前公司正積極鎖定日本儲能市場。

此外，熙特爾轉投資的電池廠辰熙精密具備在地化生產與MIT製造優勢，不僅鞏固台灣本土大型案場的供應能力，目前在手訂單電池模組出貨量已超過2GWh，累積出貨逾1GWh。

陳伯勳認為，隨著明年園區與工業用電大戶加速建置儲能設備，台灣整體儲能市場將進入量產放大期，而公司也計畫持續擴充產品線與在地供應能力，藉此搶攻儲能市場成長契機。

