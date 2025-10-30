中鋼自結9月淨損9.8億元、較8月改善 短期鋼市築底盤整

中鋼（2002）30日公告，今年9月稅前虧損9.8億元，與8月虧損12.9億元改善許多；今年前3季合併營業收入2,417億元，累計稅前虧損46.7億元。中鋼9月個體(非合併)鋼品銷售量61.3萬公噸，今年前3季累計鋼品銷售量555.8萬公噸。

中鋼指出，9月合併稅前虧損淨損較上月改善，主要是鋼鐵業銷售數量減少，致營業收入減少，但相對單位毛利增加，致營業損失減少，同時礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。

另一方面，今年累計前3季合併稅前虧損與去年同期相比由盈轉虧，主要受鋼鐵業銷售單價減少，致營業收入減少及營業損失增加，另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，造成業外支出增加，影響獲利表現。

中鋼指出，目前美歐等主要經濟體平穩運行，但因政策不確定性及高關稅影響經濟前景的風險，OECD對明年全球經濟成長率估值仍持平在2.9%。

台灣方面，雖人工智能及半導體相關產品拉貨持續強勁，出口續推動經濟成長，但傳產及製造等其他產業則面臨動能弱勢。

鋼鐵市場部份，世界鋼鐵協會（Worldsteel）預期明年鋼鐵需求可溫和成長至17.72億公噸，歐盟計劃明年調降鋼鐵進口免稅配額近半，並對超額進口課徵50%關稅，後續可能重塑當地甚或全球鋼鐵貿易格局，目前國內外鋼需復甦相對緩慢，終端庫存回補力道溫和，短期鋼市整體呈現築底盤整態勢。