豐興第3季 EPS 0.98元 勁揚兩成

豐興（2015）昨（29）日公布第3季財報，單季交出稅後純益5.67億元的獲利成績，年增24.4%，每股純益0.98元；前三季獲利17.09億元，年減6.7%，每股純益2.94元。豐興透露，已取得台積電中科廠訂單，將陸續出貨。

業內指出，第3季一向是鋼筋廠的出貨淡季，豐興單季營收為66.44億元，相較去年同期的81.79億元，年減18.8%，但因生產成本控制得宜，毛利率由去年的8.8%提升至12.4%，挹注整體獲利呈現增長。

依據該公司公布數據，第3季稅後純益為5.67億元，相較去年同期的4.56億元，成長24.4%，每股純益為0.98元；累計今年前三季稅後純益為17.09億元，比去年同期的18.31億元，則減少6.7%，每股純益2.94元。

不過，值得一提的，台積電中科新廠啟動興建工程，豐興目前取得3萬多公噸的新單，並正展開交貨作業，將可為營運表現加持。

另外，法人認為，國內重大公共工程如台北捷運、萬大線、桃園捷運綠線、淡海大橋、第三液化天然氣接收站工程、鐵路高架化與站體工程、航空城開發案、國道橋樑補強工程等正如期展開。

至於電子廠房擴建如台積電、台達電等廠房工程也正啟動，加上各式社會住宅案相繼推出，有利鋼筋需求維持穩定。

豐興指出，展望第4季營運前景，雖然目前正進入傳統需求旺季，但受到房地產市況不佳影響，鋼筋接單和出貨情況不如預期，恐呈現旺季不旺景象。

據了解，由於鋼筋市場需求依然疲弱，上周未出現大量成交，在買賣雙方持續拉鋸下，為反映市場跌價預期，豐興本周鋼筋下跌每公噸200元，以貼近市場、加速趕底。

該公司本廢鋼收購價維持在每公噸7,800元，鋼筋牌價則下跌至每公噸1.62萬元，型鋼基價維持在每公噸2.3萬元。